25 Mart 2024 09:46 - Güncelleme : 25 Mart 2024 09:48
Borsada yatırımcı sayısı yeniden yükselişte
Borsa’da yatırımcı sayısı geçtiğimiz hafta kaydettiği gerilemenin ardından yeni işlem gününe yatırımcı sayısında artışla başladı.
Editör: Sevde Nur Demir / Kaynak: tgrthaber.com.tr
Borsada yatırımcı sayısı bir haftadır gerileme kaydediyordu. 25 Aralık haftasına yeniden artışla başladı.
BİR ÖNCEKİ HAFTAYA GÖRE ARTTI
Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) verilerine göre pay senedi yatırımcı sayısı 22 Mart ile sona eren haftada bir önceki haftaya göre 251 bin 805 kişi arttı.
Pay senedi yatırımcı sayısı 8 milyon 39 bin 619 seviyesinden 8 milyon 291 bin 424'e yükseldi. Pay senedi değeri ise 12,35 trilyon TL'den 12,55 trilyon TL'ye çıktı. Yatırımcı sayısı, Aralık 2023'te 8,6 milyon ile en yüksek seviyesine ulaşmıştı.
Kaynak: tgrthaber.com.tr