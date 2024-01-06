Borsadan seri kaçış sürüyor! 4 haftada bir milyona yakın yatırımcı veda etti

06 Ocak 2024 17:45 - Güncelleme : 06 Ocak 2024 17:52

Mevduat faizlerindeki yüksek seyirin etkisi borsayı vurdu. Rekor üzerine rekor kıran borsada 2023 yılının son 15 günü ile yeni yılın ilk haftasında çıkışlar hızlandı.

Aralık ayı boyunca kayıp yaşayan endekslerde 2023 yılının son iki haftası derin kayıplar görmüştü. Tüm endekslerin tepetaklak olmasıyla birlikte borsa kaybettirirken yatırımcının son kalesi 1 milyona yakın kayıpla bozguna uğradı.

1 MİLYONA YAKIN KİŞİ BORSAYA VEDA ETTİ

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) verilerine göre pay senedi yatırımcı sayısında düşüş son 4 haftada bir milyon kişiye yaklaştı.

Pay senedi yatırımcı sayısı dün itibarıyla 7 milyon 653 bin 30'dan 7 milyon 585 bin 192'ye geriledi. Böylece 5 Ocak ile biten haftada yatırımcı sayısı önceki haftaya göre 67 bin 838 kişi azaldı.

Pay senedi değeri ise 10 trilyon liradan 10,26 trilyon liraya yükseldi. Yatırımcı sayısı, ekim ayında 8,6 milyon ile rekor seviyeye yükselmişti.