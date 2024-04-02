Brent petrol kritik seviyeyi geride bıraktı

02 Nisan 2024 16:45 - Güncelleme : 02 Nisan 2024 16:48

OPEC+'nın arz kesintilerinin istikrarlı bir şekilde güçlenen piyasayı desteklemesiyle ABD ham petrol vadeli işlemleri New York'ta Ekim ayından bu yana ilk kez varil başına 85 dolara ulaştı.

GEMİ TAŞIMACILIĞI AFRİKA’YA YÖNELDİ

ABD ham petrolü vadeli kontratları yüzde 1,6 kadar yükseldi. Petrol İhraç Eden Ülkeler Topluluğu ve ortaklarının üretim kısıtlamaları ve bu yılki tüketime yönelik güçlü görünüm, fiyatların yükselmesine yardımcı oldu.

Orta Doğu'daki çatışmalar aynı zamanda mürettebatı ve kargoyu güvende tutmak için küresel gemi taşımacılığının Afrika'ya yönelmesine de neden oldu.

GÖZLER FED KARARLARINDA

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü ve ortaklarının üretim kesintilerinin grup dışından artan arzı dengelemesiyle ham petrol bu yıl yüzde 14 arttı. BloombergNEF'e göre OPEC+'nın Çarşamba günü yapılması planlanan inceleme toplantısında mevcut üretim politikasını onaylaması bekleniyor ve bu da yıl sonuna kadar açığa yol açacak.

Arz konusuna odaklanılması, Pazartesi günü petrolün ABD imalat faaliyetinin güçlü olduğunu gösteren verilerden kurtulmasına yardımcı oldu; bu veriler tahvil yatırımcılarının bu yıl Fed'in para politikasında daha az gevşeme yaptığını ve dolar göstergesinin iki ayın en yüksek seviyesine çıktığını gördü. Daha yüksek faiz oranları ve daha güçlü bir dolar normalde emtialar için düşüş eğilimi gösterir.