Brent petrol yükselirken akaryakıt zamları devam eder mi?

22 Şubat 2024 11:07 - Güncelleme : 22 Şubat 2024 11:10

Brent petrol perşembe gününe 83 dolar seviyelerinden başladı. Yurt içinde ise haftalardır zam üzerine zam gelen benzin ve motorine indirim yapılacağı öğrenildi. Peki, indirimin ardından akaryakıta yeni zamlar kapıda mı?

PETROL FİYATLARI DÜŞECEK Mİ?

Petrol fiyatları küresel piyasalarda güçlü talep görünümü ile beraber yüzde 1 değer kazandı. EIA’nın şu sıralar 83 dolardan işlem gören petrol fiyatının Aralık 2024'te ortalama 81 dolar, Aralık 2025'te ise 78 dolara düşüneceğini tahmin ediyor.

BP HİNDİSTAN’DA TAM KAPASİTEYE DÖNECEK

Analistler artan petrol fiyatlarına yönelik olarak ABD rafinerilerinde arzı engelleyen bir dizi kesintiye dikkat çekti. BP'nin Hindistan'daki 435.000 varil günlük rafinerisinin mart ayında tam üretime dönmesi bekleniyor.

TotalEnergies'in Teksas'taki 238 bin varil kapasiteli rafinerisi hala kısmen faaliyet gösteriyor. Yatırımcılar artık piyasa hakkında daha fazla bilgi edinmek için ABD EIA'nın haftalık verilerini bekliyor.

IRAK KESİNTİ KARARINA UYMUYOR

Öte yandan, İsrail ile Hamas arasında nihai ateşkesin zamanlamasına ilişkin kötümserlik ve Husilerin Kızıldeniz gemilerine yönelik devam eden saldırıları, petrol fiyatları üzerinde risk primi oluşturmaya devam etti. Bu arada son veriler, OPEC'in ikinci büyük üreticisi olan Irak'ın ocak ayındaki üretim kesintisine uymadığını gösterdi.

ABD PETROL STOKLARINDA BEKLENTİLERİN ÜZERİNDE ARTIŞ

Amerikan Petrol Enstitüsü'ne (API) göre, uzmanları stoklarda 4,298 milyon varillik bir artış öngörmesinin ardından, ABD'deki ham petrol stokları 16 Şubat'ta sona eren haftada 7,168 milyon varil arttı. API, önceki hafta ham stoklarda 8,52 milyon varil artış bildirdi.

Salı günü Enerji Bakanlığı (DoE), Stratejik Petrol Rezervindeki (SPR) ham petrol stoklarının 16 Şubat itibarıyla 0,7 milyon varil arttığını bildirdi. Stoklar şu anda Mayıs 2023'ten bu yana en yüksek seviye olan 359,5 milyon varil seviyesinde.

LİBYA ÜRETİME YENİDEN BAŞLAYACAK

Bir süredir mücbir sebep hali nedeniyle üretim yapamayan Libya’da petrol üretimi yeniden başlayacak. Libya Ulusal Petrol Şirketi, 7 Ocak’ta yaptığı açıklamada, ülkenin güneyindeki Şerare Petrol Sahası'nda mücbir sebep ilan edildiğini ilan etmişti. Günlük 340 bin varil petrol üretim kapasitesine sahip petrol sahası ülkenin üretiminin yaklaşık üçte birini oluşturuyor.

AKARYAKIT ZAMLARI DEVAM EDER Mİ?

Küresel piyasalardaki gelişmelere bağlı olarak yurt içinde de akaryakıt fiyatları değişiyor. Geçtiğimiz haftalarda zamlanan benzin ve motorin 40 liranın üzerine çıktı. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun bazı ülkelerin ham petrole yaptığı indirimlerin tüketiciye yansıtılmasını talep etmesi sonrası akaryakıt fiyatlarında indirim yapıldı. Güncellenen marj oranları ile birlikte benzine 76 kuruş, motorin grubuna 1,10 kuruş indirim gelecek.

Küresel kuruluşlar savaşın başından bu yana yaşanan gelişmeleri göz önüne olarak korkulan artışların yaşanmayacağını ifade ediyor. ABD Enerji Bilgi İdaresi petrol fiyatlarının 80 dolar seviyelerinden kalacağını öngörüyor. Buna rağmen dolar/TL kurundaki hareketler akaryakıt fiyatlarında değişikliklere yol açabilir.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin fiyatı: 40,37 TL

Motorin fiyatı: 41,97 TL

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin fiyatı: 40,45 TL

Motorin fiyatı: 42,04 TL

Ankara

Benzin fiyatı: 41,16 TL

Motorin fiyatı: 42,80 TL

İzmir

Benzin fiyatı: 41,39 TL

Motorin fiyatı: 43,03 TL