Fiyatlar cep yakıyor! İftar menüsü girişte zorunlu olacak

07 Mart 2024 12:11 - Güncelleme : 07 Mart 2024 15:58

Ramazan ayı başlıyor. Sayılı günler kala restoranlar ve lokantalar hazırlıklarını neredeyse tamamladı. İftar ve sahur menülerini belirleyen esnaf, 1 aylık planlamasını yaptı.

GEÇEN YILDAN FARKLI BİR UYGULAMA DEVREDE

2024 yılı ile birlikte restoranların girişine menü ve fiyat listesi bulundurma zorunluluğu bulunuyordu. Bu durum iftar ve sahur menüleri için de uygulanacak.

Tüketiciler Derneği (TÜDER) Genel Başkanı Levent Küçük, "Bu Ramazan'da farklı bir uygulama var. Ticaret Bakanlığı fiyat etiketi yönetmeliğinde yaptığı değişiklikle işletmelerin kapı girişinde ve masalarda fiyat etiketi bulundurma zorunluluğu getirdi." dedi.

FİYATLARA YÜZDE 100 ZAM

Türkiye İstatistik Kurumu'na göre şubatta en yüksek fiyat artışı yıllık yüzde 94,78 ile lokanta ve otellerde gerçekleşti.

Restoranlarda fiyat bir yılda yüzde 100'e yakın arttı.

Geçen yıl 300-400 lira arasında olan bir iftar menüsü için bu yıl 800 lira isteniyor.

RAMAZAN ERZAK KOLİLERİNDE TARİHLERE DİKKAT!

Tüketicilerin Ramazan'da dikkat etmeleri gereken bir diğer nokta da market alışverişi. Özellikle Ramazan kolilerine gramajı düşük ya da son kullanma tarihi yaklaşmış ürünler konulabilir.

Tüketici Derneği vatandaşları bu konuda da uyarıyor.

Küçük, "Hem son kullanma tarihine dikkat edilmesi gerektiğini hem de ambalajlı ürünlerde gramaja dikkat edilmesi gerektiğini vurgulamak istiyoruz. Gramaj düşürüldü sanki fiyat düşürüldü algısı oluşturuldu." ifadesi kullanıldı.