Çalışma hayatına ilişkin reformlar yolda! İş Kanunu değişiyor: Hükümet çalışmalara resmen başladı

12 Ocak 2024 10:32 - Güncelleme : 12 Ocak 2024 10:37

Çalışma hayatına ilişkin yeni reformlar geliyor. İş Kanunu değişiyor. Hükümet tarafında çalışmalar başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 5 Ocak günü yapılan Ortak Paylaşım Forumu’nda işaretini verdiği “çalışma hayatındaki kanunların yeniden düzenleneceği” yönündeki mesajın ardından, bakanlıklar çalışmalarına başladı. Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Başkanlığı, Adalet Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ortak çalışma yapıyor.

ÇALIŞMADA İŞÇİ VE İŞVEREN TEMSİLCİLERİ OLMAYACAK

Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanı Mehmet Uçum, Adalet Bakanı Yılmaz, Çalışma Bakanı Işıkhan ve bürokratlarla iş kanunlarına yönelik çalışma toplantısı yaptı. İşçi ve işveren kanadından herhangi bir temsilcinin olmadığı toplantıda Uçum, çalışmayı tek başına yürütme organının yapacağını belirtti.

“ÇALIŞMA HAYATINA İLİŞKİN REFORMLARA YÖNELİK BİR SÜREÇ BAŞLADI”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu çalışmanın Mehmet Uçum başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu tarafından yapılacağını açıklamıştı.

Geçmişte çok sık yapılan ancak 5 yıllık aranın ardından 20 Ekim 2023’te yapılan ilk Üçlü Danışma Kurulu toplantısında çalışma hayatındaki düzenlemeler için ortak komiteler kurularak çalışma yapılması kararlaştırılmıştı. Bu süreç işlerken, 10 Ocak günü işçi, işveren ve hükümet tarafının temsilcilerinin anlaştığı ilk teknik komite çalışması yapıldı.

Ne var ki bu toplantı sonrasında, Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanı Mehmet Uçum’un, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın ve bürokratlarının katılımıyla bir toplantı düzenlediği bildirildi. AA’nın haberine göre Mehmet Uçum, iş kanunlarında yapılacak düzenlemenin yürütme içinde yapıldıktan sonra kamuoyuna açıklanacağını belirterek şunları kaydetti:

“Bu çalışma, yürütme içinde bir hazırlık çalışmasıdır. Yürütme içindeki bu çalışmalar tekamül ettikten sonra konu kamuoyuna ve TBMM'nin takdirine sunulacak. Çalışma hayatına ilişkin çok önemli bir reform hedefine yönelik bir süreç başlamaktadır."

İŞ KANUNU DÜZENLENMESİ İÇİN POLİTİKA BELGESİ OLUŞTURULDU

Mehmet Uçum, iş kanunlarının düzenlenmesi için 2019’dan bu yana çalıştıklarını söyleyerek, “Nihayetinde 14 çalıştay, 10 çalışma grubu toplantısı yapıldı, bu çalışmalarla oluşan birikim sonucu bir politika belgesi oluşturuldu. Politika belgesinin amacı mevzuat dağınıklığının giderilmesi, güncellenmesi ve yenilenmesi ile bir iş koduna ulaşılması olarak belirlendi” diye konuştu.

“ÇALIŞMA HAYATINI DÜZENLEYEN KANUNLAR BİRBİRİYLE ÇELİŞİYOR”

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da toplantıda yaptığı açıklamada, çalışma hayatını düzenleyen kanunların içinde birbiriyle çelişen unsurlar olduğu görüşünü belirterek bakanlık olarak çalışmaya her türlü desteği vereceklerini vurguladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da çalışma hayatını yeniden düzenlemeyi arzu ettiklerini belirterek, tüm ekibiyle sürece katkı vereceklerini açıkladı.