CANiK 2023’te de sektörün parlayan yıldızı oldu

04 Ocak 2024 15:50 - Güncelleme : 04 Ocak 2024 16:03

Dünyanın önde gelen hafif ve orta kalibre silah üreticisi CANiK, Türkiye’nin savunma sanayisindeki en güçlü markalarından biri olarak Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında da büyümesini sürdürdü. Dünyanın dört bir tarafındaki dost ve müttefik ülkelere tabanca, uçaksavar, orta kalibre top ve uzaktan komutalı silah sistemi (UKSS) ihraç eden CANiK, 2023 yılında birçok başarıya imza attı.

DÜNYADA İLGİ İLE TAKİP EDİLDİ

CANiK, dünyanın en önemli savunma sanayii fuarlarının pek çoğunda 2023 yılı içerisinde boy gösterdi. Bu kapsamda; CANiK, Las Vegas’taki Shot Show’dan İstanbul’da gerçekleşen IDEF’e, Tayland’ın başkenti Bangkok’ta düzenlenen Defense & Security 2023’ten Fransa'nın başkenti Paris'teki MILIPOL Paris 2023’eİngiltere’nin başkenti Londra’da düzenlenen DSEI 2023'ten, Mısır'ın başkenti Kahire'deki EDEX 2023'e kadar pek çok uluslararası fuara katılım sağladı. 2023 yılında 4 kıtada katıldığı toplam 13 fuarda ilgi odağı haline gelen CANiK, ihracatını da dolar bazında yüzde 75 artırdı. CANiK, fuarlar kapsamında 750 binden fazla ziyaretçiyi ağırladı. 2024 yılında da ABD, Almanya, Suudi Arabistan, Afrika, Malezya, Bulgaristan, Fransa, Polonya, Pakistan ve Türkiye dahil toplamda 16 fuara katılmayı planlayan CANiK, 4-8 Şubat 2024 tarihlerindeki Suudi Arabistan’da düzenlenecek fuara bu yıl ilk kez katılarak yeni ihracat pazarlarını bünyesine katmayı hedefliyor.

AYNI AŞKLA İKİNCİ YÜZYILDA DA ÜRETİME DEVAM

CANiK’in kuruluşunun 25’inci yılı olan 2023’te belirledikleri hedefleri aşarak yola devam ettiklerini belirten CANiK Dış Ticaretten Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Didem Aral, “Dünyanın en güçlü ordularından birine sahip olan Türkiye, savunma sanayi alanında sürdürdüğü büyüme ile dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Global bir Türk markası olarak biz de hız kesmeden sürdürdüğümüz ihracat yolculuğumuzda, ülkemizin gücünü ve sektördeki gelişimini gururla göğsümüzde taşıyoruz. Ne mutlu ki, 2023 yılında da ziyaret ettiğimiz her kıtada, her ülke temsilcilerinden benzer övgüler aldık. Bu bize daha iyilerini de yapmak için motivasyon sağlıyor. Önümüzdeki dönemde yeni pazarlarda ihracat halkamızı genişletmeyi sürdüreceğiz. 2023 yılını sektörümüz ve şirketimiz adına çok verimli bir şekilde tamamladık, 2024 yılında çıtayı daha yukarılara çıkarmak için hazırız. Cumhuriyet’in yeni yüzyılında da aşkla, heyecanla ve gururla yeni yatırımlar yapmayı ve üretmeyi sürdüreceğiz” diye konuştu.

CANiK'in yıl içerisindeki başarılarından öne çıkan bazı gelişmeler şöyle:

‘ORTA KALİBRE’DE SÜREÇ TAMAMLANDI

CANiK, Aralık 2022 itibariyle, orta kalibre top üretimi alanında dünyanın önde gelen firmalarından İngiliz AEI Systems şirketini bünyesine kattı. Ardından da alanında dünyada en iddialı ürünlerin başında gelen VENOM LR’yi başta Türkiye olmak üzere tüm dost ve müttefik ülkelerin modern ordularının beğenisine sundu. Deniz, hava ve kara platformları için büyük önem taşıyan 30x113 mm toplarının üretimi alanına yapılan bu yatırım, dünyada büyük bir ses getirdi. VENOM LR ile CANiK, 2024 yılında dünyadaki en modern orta kalibre silahlardan birinin üreticisi olarak Türkiye’nin gücünü daha ileri bir boyuta taşımayı hedefliyor.

YERLİ UÇAKSAVARLARIN EN HIZLISI CANİK M3 ORTAYA ÇIKTI

CANiK, Türkiye'nin kalifiye olmuş ilk ve en büyük kalibre milli 12.7 mm uçaksavarı CANiK M2 QCB'nin yeni versiyonu olan CANiK M3'ü ilk kez IDEF’23 Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı’nda sergiledi. CANiK M2 QCB'nin teslimatları dünya genelinde yoğun bir şekilde devam ederken CANiK, geliştirme çalışmalarını sürdürdü. Bu kapsamda CANiK M2 QCB'yi bir ürün ailesine dönüştürdü ve ailenin ikinci üyesi CANiK M2F oldu. CANiK M2 QCB'den M2F'ye geçiş ile birlikte tüfeğin atım sayısında yaklaşık yüzde 50 artış sağlandı. CANiK M2 QCB 600-650 atım/dk oranına sahipken M2F'de bu oran 900-950'ye çıktı. CANiK M2F ile de yetinmeyen CANiK, 2023 yılında aileye CANiK M3'ü kattı. Ailenin en hızlı üyesi olan CANiK M3 ise 1100-1200 atım/dk hızına sahip. Test ve kalifikasyon süreci tamamlanan CANiK M3, başta hava platformları olmak üzere deniz ve kara platformlarında etkin bir şekilde kullanılabiliyor. CANiK M3, 2024 yılında Türkiye'nin savunma sanayi ihracatındaki artan ivmeyi daha da güçlendirecek bir ürün olarak öne çıkıyor.

UNIROBOTICS'İN ÜRÜNÜ TESTLERİ TAMAMLADI

Türk Deniz Kuvvetleri'nin ihtiyaçları doğrultusunda ASFAT AŞ ana yükleniciliğinde inşa edilen ilk iki Açık Deniz Karakol Gemisi (ADKG), 23 Eylül 2023 tarihinde İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda düzenlenen törenle denize indirildi. Denize indirilen iki gemide CANiK’in içinde bulunduğu SYS grup şirketlerinden biri olan UNIROBOTICS üretimi TRAKON TARGAN UKSS yer alacak. UNIROBOTICS, her bir gemi için iki adet olmak üzere toplam dört adet sistemi teslim edecek. UNIROBOTICS'in UKSS alanındaki ilk çözümü olan TRAKON TARGAN'da, yine CANiK üretimi olan 12.7x99 mm M2 QCB uçaksavar yer alacak. UNIROBOTICS, kulenin elektro- optik sistemleri, motorları, yazılımı ve diğer tüm alt bileşenlerini yerli olarak üretti. Deniz şartlarından kaynaklı korozyona karşı dayanıklı bir mekanik ve elektronik sistem tasarımına sahip TRAKON TARGAN, Türk Deniz Kuvvetleri gemilerinde yer alan ADVENT (Ağ Destekli Veri Entegre Savaş Yönetim Sistemi) tam uyumlu bir şekilde çalışacak. Temmuz 2023 tarihinde Konya- Karapınar'da gerçekleştirilen atış testlerinin ardından, fabrika kabul testleri başarıyla tamamlandı. TRAKON TARGAN kuleleri, çok yakında gemilere entegre edilmek üzere teslimat aşamasına geçecek.

YENİ GENEL MERKEZİN TEMELLERİ ATILDI

CANiK, tüm global operasyonlarının yürütüleceği yeni genel merkezinin temellerini de 2023’te attı. İnşaat tamamlandığında 500 kişiye istihdam sağlayacak, yurt içi ve yurt dışından yılda yaklaşık 4000’in üzerinde ziyaretçiye ev sahipliği yapacak. Çekmeköy’deki yeni genel merkezde, CANiK’in vizyon projesi CANiK ACADEMY’e yönelik özel tesisler de yer alacak. Nebil Proje Mühendislik tarafından yürütülen ve yaklaşık 25 milyon dolara mal olacak olan projenin; 2025 yılında faaliyete girmesi planlanıyor.

YILIN TABANCASI 2023'TE DE CANİK OLDU

CANiK, 2023 yılında ABD'de ateşli silah endüstrisinin Oscar'ları olarak kabul edilen 2023 Industry Choice Awards’tan (ICA) iki ödül aldı. Sektörün en prestijli ödüllerinde CANiK, SFx RIVAL-S ile 4’üncü kez Yılın Tabancası seçilirken, METE MC9 ise Yılın En İyi Gizli Taşıma Tabancası ödülünün sahibi oldu. Dünya silah endüstrisinin kalbi sayılan ABD’ye dünya genelinden en çok ihracat gerçekleştiren üç firmadan biri olan CANiK, kendi ödül rekorunu da kırmış oldu. CANiK, "Yılın Tabancası" ödülünü 2017’de TP9 SFx, 2019’da TP9 ELITE COMBAT, 2022 yılında da SFx RIVAL modelleri ile almıştı.

CUMHURİYET’İN 100’ÜNCÜ YILINA İMZA: TP9 ELITE COMBAT 1923

CANiK, Cumhuriyetimizin 100’üncü yılı için özel seri bir tabanca tasarladı ve üretime koydu. TP9 Elite Combat 1923 özel serisi, binlerce yıllık tarihi olan bir toplumun, genç ve modern Cumhuriyet döneminin 100’üncü yılına saygı duruşunu temsil ediyor. Yalnızca 1923 adetlik sınırlı sayıda üretilen bu seri, tasarımı ve özellikleri ile Cumhuriyet dönemimizin sonraki 100 yılında da ulaşacağı başarılarının bir habercisi olarak öne çıkıyor.