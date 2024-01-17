CANİK savunma sanayi ihracatında ilk 10'da

17 Ocak 2024 11:29 - Güncelleme : 17 Ocak 2024 11:31

Savunma sanayiinin öncü şirketlerinden CANiK 2024 yılının ihracat hedefleri için hazır. 2023 yılında önemli başarılara imza atan CANiK, yine yoğun bir takvimle yeni yıla başladı. CANiK ve bağlı olduğu SYS Grup Şirketleri 2024 yılında planlı 12’si yurt dışında olmak üzere toplam 14 uluslararası fuara katılım için hazırlıklarını büyük ölçüde tamamladı. İlk durak 23-26 Ocak 2024 tarihlerinde gerçekleşecek, hafif silah pazarının dünyadaki en büyük fuarı olan ve her yıl geleneksel olarak Las Vegas'ta yapılan SHOT Show olacak.

Türkiye, dünyada son yıllarda daha da büyük önem kazanan savunma sanayinde, rekorlar kırmaya devam ediyor. 2023 yılını tarihi ihracat başarısı ile tamamlayan Türkiye, ilk kez ihraç edilen ürünlerle de dikkatleri üzerinde topladı. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün’ün sosyal medyadaki açıklamasına göre 2023 yılında Türkiye savunma sanayii ihracatı 5,5 milyar doları aşarak yeni bir rekor kırdı. Dünyanın önde gelen hafif ve orta kalibre silah üreticisi CANiK de Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin verilerine göre savunma sanayi ihracatında ilk 10’da yer alarak, önemli bir başarı sağladı. CANiK 2024 yılı ihracat hedefleri için de hazırlıklarını tamamladı. CANiK ve bağlı olduğu SYS Grup Şirketleri 2024 yılında planlı 12’si yurt dışında olmak üzere toplam 14 uluslararası fuara katılım sağlayacak. İlk durak hafif silah pazarının dünyadaki en büyük fuarı olan ve her yıl geleneksel olarak Las Vegas’ta yapılan SHOT Show olacak.

İHRACATTA İLK 10 BAŞARISI

CANiK Genel Müdürü Cahit Utku Aral, “Dünyada savunma sanayi alanında dikkat çekici bir gövde gösterisi hakim. Yakın coğrafyalarda savaş ve çatışmaların yüksek olması, global anlamda ülkeler arası bloklaşmanın artması ile beraber savunma ve askeri alanda bütçelerin devletler tarafından artırılması da pazarın büyümesine ve sektöre olan talebin artmasına neden oluyor. Tüm bu etmenlerle birlikte son yıllarda yeni girişim ve gelişmelerin ivme kazandığı Türk savunma sanayii sektöründe, 2023 yılı ihracatı adına rekor düzeyde yurt dışı satışlar gerçekleştirildi. Aynı şekilde yurt içinde ülke savunmasına ayrılan bütçenin de geçtiğimiz yıla göre artırıldığını ve şirketlerin teşviklerle desteklendiğini izledik. Bunların etkisi ile 2024’ün ihracat ve teknolojik gelişmeler için sektör adına önemli bir yıl olmasını bekliyoruz. CANiK’in bağlı olduğu Samsun Yurt Savunma(SYS) Türkiye savunma sanayi ihracatında bir kez daha ilk 10’da yer alırken bugüne kadar hayata geçirdiğimiz ürünlerle global rekabette de ülkemiz adına söz sahibi şirketler arasında yer alıyoruz. Yüksek teknolojili ve katma değerli ürünlerimizle hedefimiz doğrultusunda ilerlemeye devam ediyoruz. ABD’de 23-26 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilecek SHOT Show’da ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz. Ayrıca, etkinlik boyunca ziyaretçileri heyecanlandıracak pek çok sürprizimiz de olacak" diye konuştu.

CANiK Ocak ayında Las Vegas’ta gerçekleşecek SHOT Show’un ardından, Şubat’ta da Suudi Arabistan’daki World Defence Show ve Almanya’da Enforce Tac ve IWA fuarlarına katılacak. Yıl boyunca devam edecek yurtdışı fuarlar kapsamında CANiK; ABD, Fransa, Afrika, Malezya, Polonya ve Pakistan gibi ülkelerde yerini alacak.