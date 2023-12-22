Çarşı pazarda işler karıştı, fırsatçının bahanesi bitmiyor: Zam asgari ücretten önce etiketlere geldi

22 Aralık 2023 11:49 - Güncelleme : 22 Aralık 2023 11:54

Asgari ücret zammı milyonlarca çalışanı doğrudan doğruya etkiliyor. 2024 yılında yapılacak olan yeni asgari ücret zammı için görüşmeler devam ederken çalışanlar tüm detayları anbean takip ediyor. Zamma yönelik henüz 2 toplantı gerçekleştiren Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 3. toplantı ile zam tekliflerini masaya yatıracak. Asgari ücret ile ilgili her detay çok konuşulurken maaşa henüz gelmeyen zam fiyatlara geldi.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2024 yılında uygulanacak asgari ücret zammını belirlemek için görüşmelerini sürdürüyor. 2. toplantısını gerçekleştiren komisyonda henüz rakam telaffuz edilmedi. Zam teklifleri ise ilk kez 3. toplantıda masaya getirilecek.

ZAM YARIŞINA GİRDİLER

Hükümet bir yandan gelirleri yukarı taşıyarak vatandaşların alım gücünü artırmak için çalışırken diğer yandan ise enflasyona karşı mücadele ediyor. Ancak fırsatçıların buna izin vermiyor.

Fırsatçılar her gün kendilerine yeni bir zam bahanesi bulabiliyor. Dolar ve akaryakıt fiyatları gibi sebepleri gerçeklilikten uzak rakamlar üzerinden etiketlere yansıtan fırsatçılar şimdi de gözüne maaş zamlarını kestirdi.

FIRSATÇI ASGARİ ÜCRET ZAMMINI YEDİ

Asgari ücrete yapılacak zam oranı henüz belli olmamışken; fırsatçılar fahiş zamları etiketlere çoktan yansıttı.

Özellikle son günlerde gıda fiyatlarında çarşı pazarda etiketler astronomik bir şekilde yükseldi. Dolar ve akaryakıt gibi gider kalemlerinde ciddi bir değişiklik yokken değişen fiyat etiketlerinin sebebi ise beklenen asgari ücret zammı.

Konu ile ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu "Geçtiğimiz haftalarda raflarda 90 TL civarında satılan yumurta bir anda 140 TL'lere kadar çıktı. Beyaz peynir 300 TL’ye dayandı." açıklanasında bulundu.

EV SAHİPLERİ YÜZDE 300 ZAM İSTEDİ

Raf fiyatlarında yaşananların bir benzeri de kira fiyatlarında yaşanıyor. Yıl başına sayılı günler kala ev sahipleri maaşlara zam gelecek diye kira fiyatlarına kontrat dönemi dışında zam yapma yarışına girdi.

Uzmanlar 2024 yılında uygulanacak asgari ücret için en fazla yüzde 50 zam beklerken ev sahipleri kiracılarına yüzde 100 zamdan kapı açıyor. Hatta kiracısından yüzde 300 zam isteyenler bile var...