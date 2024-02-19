Cem Küçük'ün canlı yayınında Emekliye ek zam müjdesi! Tarih verildi
TGRT Haber ekranlarında yayın yapan Cem Küçük'ün canlı yayınında milyonlarca emeklinin beklediği ek zam tarihi verildi. Küçük'ün programına katılan TGRT Haber ekonomi uzmanı Yaprak Hırka Yıldız, 1 Nisan 2024 tarihine dikkat çekerek emeklilerin beklediği müjdeyle gönüllere su serpti. İşte o ayrıntılar...
2024 yılında yapılan emekli zamları sonrası en düşük emeklinin maaşındaki fark tartışmalara neden oldu. Enflasyon, kira ve market fiyatlarındaki artışa oranla düşük kalan emekliler için kollar sıvandı. Ancak milyonlarca emekli tam olarak hangi tarihte ek bir zam geleceğini bilmiyordu. Cem Küçük'ün TGRT Haber canlı yayın ekranlarında yer alan programında emekliler için yapılacak ek zam tarihini açıklandı.
CEM KÜÇÜK'TEN EMEKLİLERE EK ZAM MÜJDESİ! CANLI YAYINDA TARİH VERDİ
Cem Küçük ile Günaydın Türkiye adlı programda TGRT Haber Ekonomi editörü Yaprak Hırka Yıldız ile yapılan röportajda 1 Nisan 2024 tarihinde emeklilere ek zam öngörüsü olduğu bildirildi. Yıldız, aynı zamanda bayram ikramiyeleri hakkında da açıklama yaptı. Buna göre; EYT'lilerde bayram ikramiyesinden faydalanabilecek. Emekliler için çifte müjde haberi yer aldı.
EMEKLİYE BAYRAM İKRAMİYESİ
Hem 1 Nisan'da öngörülen emekli zammı hem de emeklilere bayram ikramiyesi açıklandı. Emekliye 3 bin lira bayram ikramiyesi verilecek. Programa katılan Yıldız, emekliler için Nisan ayında yukarı bir zam hareketlenmesi olacağı söz konusunu olacağının altını çizdi. Beklentinin altında kalan emekli zamları için özellikle gözler en düşük emekli için yapılacak iyileştirilmeye çevrildi.
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