Tgrt Haber
16 Ocak 2024 22:17 - Güncelleme : 16 Ocak 2024 22:38

Cem Küçük'ten emekli maaşı yorumu: Adalet sağlanamadı

En düşük emekli maaşının 7 bin 500 TL'den 10 bin TL'ye çıkarılma kararına gazeteci Cem Küçük'ten ilk yorum geldi. Küçük, adaletli bir karar olmadığını ve Anadolu'da vatandaşların geçimde zorluk yaşayacağını söyledi.  

Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: TGRT Haber
Emekli, Maaş, Zam

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Beştepe’de toplandı. Yaklaşık 4 saat süren yılın ilk kabinesinden en düşük emekli maaşı için 10 bin TL kararlaştırıldı. Böylece emekli maaşı alt sınırı 7 bin 500 liradan 10 bin liraya çıkmış oldu. 

Türkiye Gazetesi yazarı Cem Küçük, en düşük emekli maaşının 10 bin TL'ye yükseltilmesine ilişkin TGRT Haber'de değerlendirmelerde bulundu.

Küçük, "En düşük emekli maaşı 10 bin TL oldu. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 'adaleti' anlamında yüzde 50 yapılsaydı 'adalet sağlandı' diyebilirdik. SSK ve BAĞ-KUR %50'ye tamamlansaydı en azından Anadolu'da rahat ederdi fakat 10 bin TL ile Anadolu'da da rahat edemez" ifadelerini kullandı.

Küçük, emekli maaşlarının en az yüzde 50 oranında artırılması gerektiğini savundu.

Gazeteci Cem Küçük'ün açıklaması şu şekilde: 

"Bir kere yüzde 42.5'a çıktı. En düşük emekli maaşı 10 bin TL oldu. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 'adalati' anlamında yüzde 50 yapılsaydı 'adalet sağlandı' diyebilirdik. SSK ve BAĞ-KUR %50'ye tamamlansaydı en azından Anadolu'da rahat ederdi fakat 10 bin TL ile Anadolu'da da rahat edemez. Burada düğme, geçen sene yanlış iliklendi. Keşke adalet sağlansaydı, adalet sağlanmadı."

Haberler>Ekonomi>Cem Küçük'ten emekli maaşı yorumu: Adalet sağlanamadı
emeklimaaşzam
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