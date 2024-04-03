Cep telefonu cep yakacak! Tarife fiyatları belli oldu, işte 'Alo' demenin bedeli

03 Nisan 2024 12:39 - Güncelleme : 03 Nisan 2024 12:41

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından yapılan yeni düzenleme ile 6 ay önce belirlenen tarifede yüzde 28'e varan artışa gidildi. Böylelikle cep telefonlarında tarife değişti.

YÜZDE 65 ZAM

1 Nisan 2024 tarihinden itibaren geçerli olan yeni tarifeye göre, Mobil haberleşme hizmetleri azami ücret tarifesi yıllık yüzde 65 oranında arttı.

BİR DAKİKALIK ALO'NUN FİYATI DA DEĞİŞTİ

Yeni tarifeyle yurtiçi ve yurtdışı aramaların dakikası da değişti. Yeni ücret tarifesine göre yurt içi aramaların dakikası 3 lira 12 kuruş olarak, yurt dışı aramaların dakikası ise 31 lira 35 kuruş olarak belirlendi.

En yüksek fiyatlı hizmet ‘Numara değişikliği’ oldu. Numara değişikliği hizmet ücreti 136,52 liraya çıkartıldı. Hat devir ücreti 59,83 liraya yükseltilirken isim ve unvan değişikliği fiyatı 40,86 lira oldu.

AYRINTI ÜCRETİ DE ZAMLANDI

Faturalarla beraber gönderilen ayrıntı sayfalarının bedeli de değişti. Her bir ayrıntı sayfası için 4 lira 9 kuruş fiyat belirlendi. SMS ücretleri yurtiçi için 2 lira 23 kuruş, yurtdışı için ise 5 lira 51 kuruş oldu. Bilinmeyen numaraları aramanın dakikalık bedeli ise 8 lira 84 kuruş oldu.