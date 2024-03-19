Cevdet Yılmaz "Hedefler tutacak" dedi, enflasyon için mayıs ayına işaret etti

19 Mart 2024 11:26 - Güncelleme : 19 Mart 2024 12:05

Yılmaz, Ankara Sanayi Odası'nın 60. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Grand Ankara Otel'de düzenlenen ödül töreninde konuştu. Yılmaz, dünya genelinde manşet enflasyonun düşmeye başladığını, çekirdek enflasyonun ise halen nispeten yüksek seyrettiğini gördüklerini dile getirdi.

YÜZDE 4,5 BÜYÜME SAĞLADIK

Enflasyonla mücadele, mali disiplinin sağlanması, büyümenin dengelenmesi, cari açığın azaltılması ve rezervlerin güçlendirilmesi için çalıştıklarını ifade eden Yılmaz, "Eş zamanlı bir şekilde bütün bu alanlarda çaba sarf ediyoruz. Dünya ekonomisi geçtiğimiz yıl yüzde 3 civarında büyürken, Türkiye ekonomisi olarak yüzde 4,5 büyümeyi sağladık." İfadelerini kullandı.

ENFLASYONLA MÜCADELE ZAMAN ALIR

Enflasyonun temel meseleleri olduğuna vurgu yapan Yılmaz, şöyle devam etti: "Burada mücadeleyi kararlılıkla ve uzun vadeli bir perspektifle sürdürmemiz gerekiyor. Dünyada da böyle, bizde de böyle. Bütün dünyada enflasyonla mücadele belli bir zaman alan bir mücadele.

Burada kararlılık göstermemiz, doğru politikaları ısrarla ve sabırla takip etmemiz önemli. Gündelik değişimler olabilir. Bunları bir kenara koyarak söylüyorum. Esas mesele politika çerçevenizdir ve doğrultunuzdur. Doğru bir yola girmişseniz er veya geç hedefinize ulaşırsınız."

MAYIS AYINA KADAR GERİLEME BEKLEMİYORUZ

Cevdet Yılmaz, enflasyonla mücadelede aylık bazda sonuçlar almaya başladıklarını belirterek, şöyle devam etti: "Ocak ve şubat biraz beklentilerin üstünde geldi. Ama giderek ivme kaybediyor, kaybedecek. Martla birlikte bunu daha da göreceğiz inşallah. Mayıs ayına kadar yıllık enflasyonda bir ciddi gerileme beklemiyoruz. Hazirandan başlayarak fiilen yıllık bazda enflasyondaki belirgin düşüşleri de göreceğiz.

Yılın ikinci yarısında bu düşüşleri göreceğiz. 2025 yılı için Orta Vadeli Program'da öngördüğümüz yüzde 15'ler civarında bir enflasyon. 2026 için ise tek haneli enflasyona yeniden dönüşü öngörüyoruz. Buna göre bütün planımızı programımızı yapmış durumdayız."

HEDEFLERE ULAŞACAĞIZ

Dünyadaki olumsuz şartlara rağmen ihracatın çok iyi bir performans gösterdiğine dikkati çeken Yılmaz, Orta Vadeli Program hedeflerine de rahatlıkla ulaşabileceklerini düşündüğünü ifade etti.

Yılmaz, cari açıktaki gerilemeye ilişkin, "2023'ün ortalarında 60 milyar dolarlara kadar çıkmıştı cari açığımız. Yıl sonunda 45 milyarlara geriledi. Bugün ocak ayında 37,5 milyar dolara kadar cari açığın düştüğünü görüyoruz. Türkiye'de sürdürülebilir kalkınmanın önündeki en büyük engellerden biri cari açık." değerlendirmesinde bulundu.

Sürdürülebilir kalkınma açısından cari açığı belli bir seviyeye çekmek durumunda olduklarını dile getiren Yılmaz, "Burada da son derece olumlu bir gelişim trendi içinde olduğumuzu rakamlarla görüyoruz. Baktığınızda mayıs ayından ocak ayına 22,6 milyar dolar bir düşüş var cari açıkta. Bu iyileşmenin özellikle son dönemde ihracatçımızı destekleyen, ithalatı azaltıcı politikalarımızın ve dış ticareti dengelemeye dönük politikalarımızın burada etkili olduğunu söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.