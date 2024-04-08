Cevdet Yılmaz, sanayi üretim verilerini değerlendirdi

08 Nisan 2024 15:52 - Güncelleme : 08 Nisan 2024 15:53

Sanayi üretim verilerini değerlendiren değerlendiren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Önümüzdeki dönemde enflasyonla kararlılıkla mücadele ederken üretime, yatırıma ve ihracata vereceğimiz desteklerle daha dengeli ve sürdürülebilir büyümeyi sağlamaya kararlıyız." ifadesini kullandı.

SANAYİ ÜRETİMİ EN YÜKSEK SEVİYE

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamaya göre, üretim şubatta geçen yılın aynı ayına göre yıllık bazda 11,5 arttı. Böylece, 2022 yılı Şubat ayında görülen yüzde 12,3 artışın ardından en yüksek seviyeye çıkıldı.

Büyümenin öncü göstergesi olan sanayi üretiminin Şubat 2024'te ivme kazanarak aylık bazda yüzde 3,2 oranında arttığını belirten Yılmaz, şunları kaydetti:

SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜMEDE KARARLIYIZ

"Sanayi üretiminde yaşanan pozitif gelişmeler 2024 yılı birinci çeyrek GSYH büyümesi için olumlu sinyaller verirken, büyümenin kompozisyonunda da üretim odağında daha dengeli bir görünüme işaret etmektedir.

Önümüzdeki dönemde enflasyonla kararlılıkla mücadele ederken üretime, yatırıma ve ihracata vereceğimiz desteklerle daha dengeli ve sürdürülebilir büyümeyi sağlamaya kararlıyız."