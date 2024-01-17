Cevdet Yılmaz yatırım hamlelerini anlattı: 12 binin üzerinde proje, toplam 7,3 trilyon TL

17 Ocak 2024 16:00 - Güncelleme : 17 Ocak 2024 16:07

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından, Resmi Gazete'de yayımlanan, 2024 Yılı Yatırım Programı'nın Kabulü ve Uygulanmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı'na yönelik değerlendirmelerde bulundu. Yılmaz "Geçtiğimiz 22 yıla mührünü vuran kalkınma hamlemize, Yatırım Programı projelerimizi etkili bir şekilde hayata geçirerek kararlılıkla devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

EKONOMİ PROJELERİNE ÖNCELİK VERİLECEK

Türkiye Yüzyılı'nda yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı büyüme stratejisine devam ettiklerini vurgulayan Yılmaz, 2024 Yılı Yatırım Programı hazırlıklarını, 12. Kalkınma Planı'nda yer alan temel politika ve hedefler ile 2024-2026 dönemi Orta Vadeli Program'daki öncelikleri ve bütçe büyüklüklerini dikkate alarak gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Cevdet Yılmaz, Yatırım Programı'ndaki projelerin belirlenmesinde azami oranda seçici davrandıklarını, 12. Kalkınma Planı'nda öngörülen projeler, deprem riski nedeniyle başlanması zaruret arz eden projeler ile sosyal ve ekonomik etkisi güçlü olup ivedilikle ekonomiye kazandırılması gereken projelere öncelik verdiklerini aktararak, şöyle devam etti:

DEPREM TEDBİRLERİNE 510 MİLYAR TL

"2024 yılı Yatırım Programı'nda kamu kurumları tarafından yürütülecek 12 binin üzerinde projenin toplam tutarı yaklaşık 7,3 trilyon TL'ye ulaşmaktadır. Projelere tahsis edilen toplam ödenek miktarı 1 trilyon TL'yi aşmaktadır. 2024 Yılı Yatırım Programı'nda deprem tedbirlerine yönelik olarak toplam 510 milyar TL tutarında projeye yer verilmiştir.

EN YÜKSEK PAY ULAŞTIRMA VE HABERLEŞMEYE

2024 Yılı Yatırım Programı kapsamındaki ödenekten en yüksek payı yüzde 31,7 ile ulaştırma-haberleşme sektörü alırken, eğitim sektörüne yüzde 15, madencilik sektörüne yüzde 10,5, tarım sektörüne yüzde 10, sağlık sektörüne ise yüzde 9,4, diğer sektörlere ise yüzde 23,4 pay ayrılmıştır.

Büyüme stratejimizle uyumlu olarak daha fazla yatırım alanı oluşturmak, üretimi ve istihdamı artırmak amacıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımıza, imalat sanayisi sektöründe yüzde 156 artışla 15,2 milyar TL ödenek tahsis edilmiştir. Geçtiğimiz 22 yıla mührünü vuran kalkınma hamlemize, Yatırım Programı projelerimizi etkili bir şekilde hayata geçirerek kararlılıkla devam edeceğiz."