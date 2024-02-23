Cevdet Yılmaz'dan enflasyon için net tarih

23 Şubat 2024 11:03 - Güncelleme : 23 Şubat 2024 11:47

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz "Manisa İş Dünyası ile Buluşma" ve "Hemşehriler ile Buluşma" programlarına katıldı. Yılmaz ihracat rakamlarından enflasyona kadar ekonomiyi ilgilendiren pek çok konuda önemli açıklamalar yaptı.

ENFLASYON İÇİN TARİH VERDİ

Konuşmaları sırasında enflasyon için net tarih veren Yılmaz enflasyonun bu yılın temmuz ayında düşüşe başlayacağını belirterek, büyümenin de planlanan program doğrultusunda devam edeceğini ifade etti.

Yılmaz, Manisa'da yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kaydetti:

HEDEFİ YAKALADIK

8,34 milyar sermaye girişi gerçekleşti. Dünyadaki talep pazarında sıkıntılar olduğu halde dış ticarete, ihracata bakıldığında 2023 yılı sonunda 256 milyar doları yakaladık. İhracatçılarımız bunu başardılar. Sanayicilerimizi, ihracatçılarımızı tebrik ediyoruz.

Veri, orta vadeli programımızın çok az atında kaldı. Bunu inşallah daha yukarı seviyelere taşıyacağız. Dış ticaretteki iyileşmenin devam ettiğini söyleyebilirim.

ALTINDA İTHALATINDA GERİLEME

Altın ithalatının fazla olduğunu görüyoruz. Burada da bir yavaşlama bekliyoruz.

İŞSİZLİK GERİLEDİ

İstihdamda ilerleme gösterdik, işsizlik aralıkta yüzde 8,8 oldu. Tek haneye düşmüş olduk. Ocak ayında istihdam artmaya devam ediyor. Bu da çok önemli. Genç işsizliğinde 4 puanlık düşüş bizim için çok önemli.

YATIRIMCININ TÜRKİYE'YE GÜVENİ ARTIYOR

Sermaye yeterlilik oranımız yüksek. Bankacılık mali alanda da Türkiye önemli bir ivme kaydetti. CDS dediğimiz ülke risk primimiz 700'lerden 300'ler civarına düşmüş durumda. Bu gerileme, gerek kamunun gerekse özel sektörün dış finansmanda güçlü duruşunu temsil ediyor.

KKM'DE ERİME DEVAM EDİYOR

Rezervlerin düşüşünde KKM'deki çözülmenin etkisi var. KKM'de önemli bir azalma var. En yüksek olduğu dönemde 3,4 trilyondu, 1 trilyonu aşan bir azalma yaşandı. Bunu da finansal piyasalarla istikrarsızlığı neden olmadan yapmaya çalışıyoruz.

"BÜTÇE DİSİPLİNİ AVRUPA'DAN İYİ"

Bütçe disiplinine önem veriyoruz. Türkiye'deki bütçe disiplini Avrupa'dan çok daha iyi. Bütçe açığı yüzde 5,4 gerçekleşti. Yüzde 3,8'i depremden kaynaklandı, yüzde 1,6'sı bütçe açığı kriterlerin altında kaldı.

DEPREM KONUTLARI TESLİM EDİLMEYE BAŞLANDI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, konuşmasında depreme önemli bir kaynak ayırıldığını belirterek, konutların teslim edilmeye başlandığını şu sözlerle ifade etti:

Bir taraftan altyapıyı tamir ediyoruz diğer taraftan da ekonomik sosyal hayatı devam ettirmek için çalışmalar yürütüyoruz.

Yılmaz, Manisa'da gerçekleştirilen yatırımları da aktararak, Ankara-Manisa arasını 2 saate inecek ve 500 milyon lira ayrılan ulaştırma projesi hakkında bilgi verdi.