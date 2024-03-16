Çiftçi destekleri hesaplara yatıyor! 3,9 milyar liralık ödeme yapılacak

16 Mart 2024 00:25 - Güncelleme : 16 Mart 2024 00:34

Tarım ve Orman Bakanlığı, çiftçi desteklerini hesaplara yatırıyor. Bakanlıktan yapılan açıklamada 3 milyar 870 milyon 153 bin liralık hayvancılık destekleme ödemesinin üreticilerin hesaplarına aktarılacağını bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından hayvancılık destekleme ödemelerine ilişkin paylaşımda bulunuldu.

Buna göre, toplamda 3 milyar 870 milyon 153 bin lira hayvancılık destekleme ödemesi çiftçilerin hesaplarına aktarılacak.

HAYVANCILIK DESTEKLERİ HESAPLARA GEÇİYOR

Bu kapsamda, anaç koyun keçi desteği için 2 milyar 338 milyon 333 bin lira, sürü yenileme desteği için 1 milyar 54 milyon 415 bin lira, arıcılık desteği için 473 milyon 22 bin lira, anaç tiftik keçilerine ilave destek için 3 milyon 242 bin 689 lira ödenecek.

Ayrıca, küpe uygulama desteği için 956 bin 162 lira, sertifikalı tohum kullanım desteği için 136 bin 149 lira ve atık desteği için 48 bin lira verilecek.