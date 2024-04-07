Çil çil bilezik altını olanlar dikkat! Kuyumcular en değerli olanları saydı

07 Nisan 2024 16:50 - Güncelleme : 07 Nisan 2024 16:53

Kuyumcular yatırım amaçlı altın bilezik biriktirenler en değerli olanları sıraladı. Çil çil bileziği olanlara ise uyarılarda bulunarak değerli olanlarla hemen değiştirmeleri gerektiğinin altını çizdi. Bu günlerde uzmanlar altının özellikle yaz aylarına doğru gram altının 3 bin TL'yi geçmesini beklerken altın bileziklerinizdeki kari artırmayı ihmal etmeyin. İşte kuyumcuların yatırım dedikleri altın bilezikler...

KUYUMCULAR EN DEĞERLİ ALTIN BİLEZİKLERİ SAYDI

Altın bileziklerde ne kadar işleme varsa o kadar değeri düşer. Çünkü satış sırasında kuyumcular işlemeleri dikkate almaz akabinde de altın işlem gördükçe saflığı kaybolduğundan bu da yatırım değerini de düşürür. Bu yüzden kuyumcular ya da yatırım üzerine uzman olanlar ajda tarzı bileziklerin değerlerinin yüksek olduğunun altını çizer.

22 ayar diba altın bilezik 25.175 TL

22 ayar tambur bilezik 25.175 TL

22 ayar CNC altın bilezik 30.209 TL

22 ayar CNC zig zag altın bilezik 30.209 TL

22 ayar Mersin Kalın altın bilezik 30.209 TL

22 ayar ince kılavuz bilezik 50.349 TL

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Altın piyasasında ons altın 7 Nisan itibariyle 2,328 dolardan işlem gördü. Enflasyon hareketlenmesi dolarda kayba neden olurken altın fiyatlarını olumlu etkiledi. Gram altın 2 bin 446 TL 'den satılırken, yarım altın 7,648 TL, çeyrek altın ise 3.836 liradan satılıyor.