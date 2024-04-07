Çin Merkez Bankası kasasına altın dolduruyor

07 Nisan 2024 16:40 - Güncelleme : 07 Nisan 2024 16:47

Çin Merkez Bankası mart ayında da rezervlerine altın doldurmayı sürdürdü.

YENİ ALTINLARI EKLEDİ

Pazar günü açıklanan resmi verilere göre, Çin Merkez Bankası'nın elindeki altın geçen ay 72,74 milyon onsa yükseldi.

Değerli metal son iki ayda, ABD'de faiz oranlarının düşeceği beklentisiyle rekor üstüne rekor kırdı. Merkez bankalarının alımları da 2022'den bu yana metalin güçlenmesinde önemli bir etken oldu.

REZERVLER DOKUZ AYDIR BÜYÜYOR

Dünya Altın Konseyi'ne göre, Çin ve Hindistan'ın başını çektiği küresel merkez bankaları Şubat ayında altın rezervlerini artırmaya devam ederek dokuzuncu ay üst üste büyüme kaydetmişti.

Çin'in resmi rezerv varlıkları Kasım 2015'ten bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Merkez bankasının riskleri savuşturmak için istikrarlı varlıklar tutmayı hedeflemesi nedeniyle ülkenin Döviz rezervleri Mart ayı sonunda 3,25 trilyon dolara yükselerek Aralık 2021'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Şubat ayına göre yüzde 0,6 artan rezervler bir önceki yıla göre yüzde 1,9 artış gösterdi.