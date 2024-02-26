Çin ve Rusya'dan dolara karşı yeni hamle, yuan her an devreye girebilir

26 Şubat 2024 12:39 - Güncelleme : 26 Şubat 2024 13:06

Küresel piyasalarda neredeyse tüm işlemlerin rezerv para birimi olan ABD doları ile yapılmasına BRICS ülkelerinden sesler yükselmeye devam ediyor. BRICS ülkelerinin ticari ilişkilerinde kendi para birimlerini kullanacaklarına yönelik çıkışlar 2023 yılına damga vurdu. Rusya Maliye Bakanı dolarsızlaşma adımını destekleyecek ifadeler kullandı.

YUAN CİNSİNDEN KREDİ TEKLİFİ

Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, Rus devlet medyasına yaptığı açıklamada, Rusya Maliye Bakanlığı'nın Çinli muhataplarıyla yuan cinsinden kredi alma olasılığını görüştüğünü ancak henüz bir karar alınmadığını söyledi.

Siluanov, RIA haber ajansına yaptığı açıklamada, "Bu konuyu geçen yılın sonunda bakanlıklar arası diyalogda ele almıştık" ifadelerini kullandı.

RUSYA DİJİTAL PARAYA HAZIR

Siluanov, Moskova'nın Çin ya da Avrasya Ekonomik Birliği ülkeleriyle dijital para birimleriyle ödemeleri test etmeye hazır olduğunu ifade etti. Siluanov bu fikri ortaklarıyla birlikte teşvik edeceğini sözlerine ekledi.

Bakan Siluanov Rusya'nın yurt dışındaki Rus varlıklarıyla ilgili her türlü eylemin Moskova'da simetrik bir yanıt alacağı yönündeki tutumunu yineledi.

300 MİLYAR EURO DONDU

Avrupa Birliği ve G7 ülkeleri, Moskova'nın 2022'de Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından Rus merkez bankasının yaklaşık 300 milyar euroluk (323 milyar dolar) varlığını dondurmuştu. AB ve G7 bir yılı aşkın bir süredir bu fonların kullanılıp kullanılamayacağını ve nasıl kullanılabileceğini tartışıyor.

Siluanov, "Batılı ülkelerin kararlarını takip ediyoruz: biz de (onlardan) daha azını dondurmadık" dedi. Siluanov Rusya'nın bütçesinin "kontrol altında" olduğunu ve gelirlerin bu yıl beklenenden biraz daha yüksek geldiğini söyledi.