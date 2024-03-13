Cumhur İttifakı'ndan emekli maaşı açıklaması: Teklif ettik, 17 bin TL'ye çıkarılmalı

13 Mart 2024 18:25 - Güncelleme : 13 Mart 2024 18:42

Cumhur İttifakı'nın ortaklarından Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'den Türkiye'nin gündeminden uzun süredir düşmeyen emekli maaşlarıyla ilgili bir açıklama geldi.

"RAMAZAN 5, KURBAN İKRAMİYELERİ 10 BİN TL'YE ÇIKARILMALI"

Seçim çalışmaları kapsamında Niğde'ye giden Destici, burada düzenlenen mitingde vatandaşlara seslendi. En düşük emekli maaşının 17 bin liraya çıkarılması gerektiğini savunduklarını belirten Destici, Ramazan Bayramı ikramiyesinin 5 bin, Kurban Bayramı ikramiyesinin 10 bin TL'ye çıkarılmasını teklif ettiklerini de sözlerine ekledi.

"DOĞRU BULMUYORUZ, KINIYORUZ!"

Yerel seçimlere de ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Destici, terör örgütünün sözde siyasi partisinin kadın eş genel başkanının "Biz hem Türkiye'de hem Kürdistan'da seçim çalışması yürütüyoruz" dediğini hatırlattı ve sözlerine şu şekilde devam etti:

"Alçağa bakar mısın, kansıza bakar mısın? Katillerin, köpek sürülerinin savunucusuna bakar mısın? Burada bir ülke var, bir devlet var. Onun da adı Türkiye Cumhuriyeti Devleti'dir. Başka devlet yoktur. Başka bölge yoktur. Türkiye eyalet sistemiyle ya da özerklikle yönetilen bir ülke değildir. Üniter yapısı vardır Türkiye'nin. Bugüne kadar nasıl kanımızla, canımızla bunu kimsenin bozmasına fırsat vermemişsek bundan sonra da bunu kimsenin bozmasına fırsat vermeyiz. Bir diğer erkek eş genel başkanı da diyor ki 'Biz kent uzlaşısı yapıyoruz ana muhalefet partisiyle. İstanbul'da Esenyurt'u, Mersin'de Akdeniz'i, Toroslar'ı başka yerleri alacağız ve dolayısıyla da buralarda kendi öz yönetimlerimizi oluşturacağız' diyor. Tabii ki kimle işbirliği yaparlarsa yapsınlar, biz onları da doğru bulmuyoruz ve kınıyoruz"