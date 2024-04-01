Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan kritik ekonomi mesajı: Enflasyonun olumlu sonuçlarını göreceğiz

01 Nisan 2024 01:03 - Güncelleme : 01 Nisan 2024 01:05

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart seçim sonuçları için partililere balkon konuşması yaptı. Cumhurbaşkanı neticeyi alamadıklarını söyledi ve “Sonuçlardan bağımsız olarak bu seçimin galibi demokrasimizdir, milli iradedir.” diyen Erdoğan, “Seçim sonuçlarının hayırlı olmasını diliyorum.” ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DAN EKONOMİYE DAİR KRİTİK MESAJLAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Orta Vadeli Program ve 12. Kalkınma Planı’nın kararlılıkla uyguladıklarını ifade ederek, “Emeklimize, işçimize, çiftçimize, tüccarımıza kadar herkes kendi asıl gündemine odaklanabilecek.” dedi.

"ÖNÜMÜZDE 4 YILLIK SÜRE VAR"

"Milletin sandıkta verdiği mesajları tartarak gerekli adımları mutlaka atacağız." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bunun için önümüzdeki 4 yıllık süre var. Bu süre zarfında yanlışlarımızı düzelteceğiz. Doğrularımızın sayısını artıracağız.

Geçen sene bu zamanlar başlayan seçim maratonu artık tamamlanmıştır. Son 1 yıldır ülkemizi ve ekonomimizi yoran seçim defterinin bugün itibariyla kapanması bile büyük bir kazançtır. Türkiye’nin önünde 4 yıldan fazla bir süre var. Bu zamanı çok iyi değerlendirmemiz önemli.

İktidardaki 21’inci yılını tamamlamış bir parti olarak mesuliyetlerimizi farkındayız. Ekonomideki sıkıntıların giderilmesi başta olmak üzere ülkemizin acil meselelerine daha fazla eğileceğiz. Ekonomide yol haritamız olan OVP ve 12’nci Kalkınma Planımızı bugüne kadar kararlılıkla uyguladık.

Ülkemize ve gelecek nesillere bedel ödetecek popülist adımlardan bugüne kadar uzak durduk. Enflasyon başta olmak üzere uyguladığımız ekonomi programımızın olumlu sonuçlarını yılın ikinci yarısında görmeye başlayacağız." ifadelerini kullandı.