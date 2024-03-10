Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Dolaylı vergiler düşecek

10 Mart 2024 06:56 - Güncelleme : 10 Mart 2024 06:58

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ekonomi gündemine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Habertürk canlı yayınına katılan Yılmaz, enflasyonun tek haneli rakamlara düşürmeyi hazırlandıkları tarihi de açıkladı.

Yılmaz'ın açıklamalarından satır başları:

EKONOMİDE 2023 DEĞERLENDİRMESİ

2023 yılını yüzde 4,5 büyüme ile kapattık. Dünyadan aşağı yukarı 1,5 puan büyüme performansı sergiledik dünyadaki sıkıntılara, depremin etkilerine, kuzeyimizdeki savaşa rağmen. Türkiye iyi bir performansla kapattı. 2023'ü reel olarak çok iyi kapattığımızı düşünüyorum. Toplam istihdam 32 milyonu aştık. 2023 işsizlik oranı itibariyle tek haneyle kapattık. Tek sıkıntımız fiyat istikrarı, enflasyon meselesi. Yeni bir politika seti koyduk ortaya. Biraz zaman alacak.

ENFLASYON DÜŞECEK Mİ?

Ocak'ta geçici bir yükseliş oldu. Ocak aylarında yükselişler olur. Sosyal açıdan önemli gördüğümüz adımların enflasyona etkisi oldu doğrusu. Bundan sonraki aylarda bu etkinin ivmesi kaybolacaktır. Mayıs'tan sonra ise yıllık bazda etkiyi göreceğiz. Haziran-Temmuz gibi. Yıllık bazdaki belirgin düşüşü yaz döneminde görmüş olacağız. Ondan sonra enflasyonda çok daha farklı dönem olacak. Yıl sonuna doğru ivmesini kaybeden bir enflasyonla 2025'e geçiş yapacağız. 2025 yılında orta vadede hedefimiz var. 2026'da ise tek haneyi yakalamayı hedefliyoruz. 2024'ün ikinci yarısında belirgin etkileri göreceğiz. 2025'te çok daha düşüş olacak. 2026'da tek haneyi göreceğiz.

"YÜZDE 25 KİRA SINIRI KALKACAK MI?"

Üretici enflasyonunda ciddi bir düşüş var. TÜFE'ye göre oldukça düşük; 47'lerde. Bu sevindirici. Maliyet tarafından iyi yöne gittiğimizi gösteriyor. Bir süre sonra tüketiciye yansıyacaktır diye düşünüyorum. Kiracıları korumak gözetmek için hükümetimizin aldığı karar var. Bu enflasyonist dönemde alınan karar. Kiracıyı korunmak için karar. Aslolan enflasyonu düşürmek ve bu ihtiyacı ortadan kaldırmak. Enflasyonu kalıcı olarak düşürdüğünüzde buna ihtiyaç kalmayacak. Enflasyonun gidişine, kiralardaki gidişata bakılarak bir karar verilecektir. İhtiyat ortadan kalkınca yeni bir değerlendirme yapılır. Etki analizi yapılacak ona göre hükümetimiz bir karar verecektir.

EMEKLİLERE DE YANSIYACAK"

Popülist bir kesim var. Hiçbir şey yapmadıkları ve yapmayacakları halde hükümete karşı toplumsal kesimlerin tepki göstermeleri için olmadık bakış açıları geliştirmeye çalışanlar var. Kendilerince yüksek beklentiler oluşturup hükümeti bunun altında bırakmak gibi bir yaklaşım. Bu doğru değil. Biz çalışanlardan ve emeklilerden yanayız. Tabii ki Türkiye'nin gerçekleri içinde olacak bu. Afet, bütçe gerçeğini bilerek. Sağlıklı bir şekilde her şeyin hesabını, kitabını yaparak. Geçmişte bir sürü vaatler yapıldı hiçbirisi tutulmadı. Niçin vatandaşımız Cumhurbaşkanına güveniyor. Sözünün eri.

"ZAMAN İÇİNDE DOLAYLI VERGİLER DÜŞECEK"

Dolaylı vergilerin sistemimizde payı yüksek. Lüks tüketimle temel maddeler arasında ayırım yapıyoruz. Ekmeğin, gıdanın KDV'si farklı, lüks çantanın KDV'si farklı. Zaman içinde doğrudan gelirlerimizi daha çok artırarak dolaylı vergilerin kademeli düşmesini öngörüyoruz. Kurumlar vergisinde ciddi artış yaptık. Yüzde 25 yaptık genel ortalamayı, bankacılık ve finans için yüzde 30 yaptık. Önümüzdeki süreçlerde orta ve uzun vadede Türkiye bu yapıyı dönüştürmek durumunda.