Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan enflasyon mesajı: Mücadelemiz kararlılıkla sürüyor

14 Mart 2024 19:51 - Güncelleme : 14 Mart 2024 20:00

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bingöl'ün Genç ilçesindeki iftar programında vatandaşlarla bir araya geldi. Burada konuşma yapan Yılmaz, enflasyon ve hayat pahalılığına ilişkin önemli mesajlar verdi.

"ENFLASYONLA MÜCADELEMİZ KARARLILIKLA SÜRÜYOR"

Bir yandan 'asrın felaketinin' yaralarını sardıklarını diğer yandan da ekonomideki dengeleri koruyarak enflasyonla kararlı bir şekilde mücadelenin sürdüğünü aktaran Yılmaz, "Hayat pahalılığı mücadelemizi yaparken geniş kesimleri olabildiğince koruyan, gözeten bir yaklaşımla politikalarımızı hayata geçiriyoruz. Diğer yandan da 81 ilde yatırımlarımıza, faaliyetlerimize devam ediyoruz" dedi.

"GÜVENLİK HER ŞEYİN TEMELİ"

Türkiye'nin birliğini, beraberliğini, kardeşliğini her şeyin üstünde tuttuklarını söyleyen Yılmaz, "Halkımızın güveni için huzuru için çalışıyoruz. Güvenliğin olmadığı, huzurun olmadığı yerde ne demokrasi oluyor ne kalkınma ne de refah oluyor. Güvenlik her şeyin temeli. Bugün de çok şükür bölgemizde, Genç ilçemizde, Bingöl’ümüzde, Doğuda, Güneydoğu'da huzur ortamı içinde Ramazan'ı yaşıyoruz. Bu anlamda da hakikaten kendimizi çok daha şanslı görüyoruz. Maalesef uzun yıllar bu bölge, terörden çok çekti. Terör nedeniyle ekonomik gelişmesini yeterince yapamadı, en büyük zararı da bu bölgede yaşayan insanlar gördüler" ifadelerini kullandı.