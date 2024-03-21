Cumhurbaşkanlığı Resmi Gazete'de duyurdu: BES'te kısmi ödeme uygulaması ertelendi

21 Mart 2024 00:36 - Güncelleme : 21 Mart 2024 01:19

Bireysel Emeklilik Sistemi'nde bu ay sonu yürürlüğe girmesi beklenen kısmi ödeme dönemi 1 Temmuz 2024 tarihine ertelendi. BES'te kısmi çekiş hakkı uygulamasına yönelik yönetmeliğin 26 Mart 2024 itibariyle yürürlüğe girmesi bekleniyordu.

Yönetmelikte yapılması beklenen değişiklikler şöyle:

Yönetmeliğe göre, katılımcılar sözleşmelerini sonlandırmadan, konut alımı, evlenme, doğal afet ve eğitim gibi durumlarda birikiminin yüzde 50'sini kullanabilecek.

Katılımcılar kısmi ödeme hakkından 5 yılda bir yararlanabilecek. Doğal afet dışında kısmi ödemeden yararlanmak için en az 5 asgari ücret tutarında katkı payı ödeme şartı aranacak.

Evlilik ve konut alımı kapsamında yapılan kısmen ödemeye yüzde 20 devlet katkısı, doğal afet ve eğitim kapsamındaki kısmen ödemeye ise yüzde 25 devlet katkısı verilecek.

Kısmi ödemesini konut edinme, evlilik ve doğal afet kapsamında kullananlar 3 yıl, eğitim için kullananlar ise 4 yıl sözleşmelerini sonlandıramayacak.

Kısmi ödemeden sözleşmeleri en az 5 yıl yürürlükte olan ve katkı payını ödemiş katılımcılar faydalanabilirken, her 5 yılda bir kısmi ödeme imkanından yararlanılabilecek. Öte yandan kısmen ödeme başvurusu yapanlar sözleşmelerini 3 yıl boyunca sonlandıramayacak.