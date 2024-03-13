Cumhuriyet ve çeyrek vitrine çıkmadan kapış kapış gitti! Kuyumcular altın bulamadı, Darphane çift mesai yaptı

13 Mart 2024 09:45 - Güncelleme : 13 Mart 2024 10:04

Altın rekor üstüne rekor tazelerken geçen haftadan bu yanan başta Kapalıçarşı olmak üzere kuyumcularda hareketlilik bir türlü dinmedi. Artık haftalık hatta günlük yükselişi kenara bırakan yatırımcı, saatlik değişimleri anbean takibe başladı.

ALTININ ‘ALTIN’GÜNLERİ BAŞLADI, BULMAK ZORLAŞTI

Geçen hafta altın fiyatlarında meydana geçen artışın fiziki altın talebine yansıması, arz-talep dengesini bozdu. Fiyatlar zirveyi görse de, her yeni günü fırsat bilen yatırımcı, kuyumculara akın edince altın bulmak da zorlaştı.

Altın fiyatlarındaki yükseliş ve daha da artacağına dair beklentiler vatandaş kuyumcu kuyumcu dolaşırken, altın talebindeki güçlü artış, arz-talep dengesini bozdu. Elinde ziynet altını kalmayan birçok kuyumcu son günlerde alım taleplerini karşılayamadı. Çeyrek ve Cumhuriyet altını daha vitrine çıkmadan kapış kapış gitti.

KUYUMCULAR ODASI HAREKETE GEÇTİ, DARPHANE ÇİFT MESAİ YAPTI

Birçok kuyumcunun altın bulamaması üzerine harekete geçen İstanbul Kuyumcular Odası, Darphane yönetimi ile bir araya geldi. Oda başkanı Mustafa Atayık, Darphane’nin haftasonu fazla mesai yaptığını, pazartesiden itibaren de çift vardiyaya geçtiğini söyledi.

Konuyla ilgili Ekonomi Gazetesine açıklama yapan İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Mustafa Atayık, Darphane yönetiminin de sorunların farkında olduğunu belirterek, toplantının ardından cuma ve cumartesi günleri Darphane’nin fazla mesai yaptığını, pazartesiden itibaren de üretimde çift vardiyaya geçildiğini söyledi. Atayık, “Haziran ayında Kartal’daki fabrikanın devreye alınmasıyla kuyumcuların tüm altın talepleri karşılanabilecek” dedi.

KAPALIÇARŞI VE KUYUMCUKENT DOLDU TAŞTI

Gram altın fiyatları ons altın fiyatlarının artması ile 2 bin 200 TL sınırını aşarak rekor kırmış, bu da talebin artmasına yol açmıştı. İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Mustafa Atayık, “Kapalıçarşı, Kuyumcukent, semt kuyumcuları ve iletişim halinde olduğumuz Türkiye’nin diğer illerindeki kuyum işletmelerinin de aynı şekilde etkilendiği ve yoğunluk yaşandığı gözleniyor” dedi.

Tüketicilerin düğün/dernek ve özel talepleri dışında, trendin sarrafiye ürünler bazında geliştiğini dile getiren Atayık, özellikle yatırım ürünlerine talebin fazla olduğunu belirterek, bu durumun, aynı zamanda Darphane üretimine de yansıdığını dile getirdi. Atayık’ın verdiği bilgilere göre gram ve adet bazında altın üretiminde pandemi dönemi hariç, her yıl, bir önceki yıla göre yüzde 100 artış yaşanıyor.

VATANDAŞ BOZDURMUYOR, FİZİKİ ALTIN BULMAK ZOR

Son verilere göre de yarımlık, birlik, iki buçukluk ve beşlik Cumhuriyet ziynet altını üretimi şubat ayında 2 milyon 789 bin 487 adete çıkarak geçen yıl mayıs ayından bu yana en yüksek seviyeyi görmüş oldu. Artan üretime rağmen birçok ilde fiziki altın arzında hala sıkıntı yaşandığı belirtiliyor. Atayık, konuyla ilgili şu bilgileri verdi: “Birçok ilde fiziki altın bulmak konusunda sorun olduğu yönündeki tespitler, vatandaşların sahip olduğu altını bozdurma yönünde irade göstermedikleri, aksine kolay erişilebilir Darphane basımı sarrafiye ürünlerine talebin arttığı şeklinde.

Bu yönde bize gelen diğer kuyumcu oda ve derneklerin ve İstanbul esnafının sorunlarını aktarmak üzere Darphane Genel Müdürü ve yöneticilerinin Oda’mızda sektörle bir araya getirdik. Piyasada sorunların farkındalar. Ayrıca, toplantıda konuşulan tüm konularda geri dönüş yapacaklarını, bazı konularda Oda ve Dernek Başkanlarımızın görüşlerine başvuracaklarını söylediler” dedi.

ANA ETKENLERDEN BİRİ DE ALTIN İTHALATINA KONULAN KOTA

31 Mart yerel seçimlerine kadar talep yönündeki hareketliliğin devam etmesini bekledikleri bilgisini de paylaşan Atayık, “Seçimden sonra da yaz aylarında düğün/dernek sünnet ihtiyaçları gibi rutin ihtiyaçların yoğunluğu yaşanabilir. Ancak, bu doğal bir talep artışıdır. Her yıl belirli dönemlerde kuyum işletmeleri bu yoğunluğu yaşıyor” şeklinde konuştu. Artan altın talebine yol açan ana etkenlerden birinin de altın ithalatındaki kota uygulaması olduğunu belirten Atayık, şu bilgileri paylaştı: “Kota uygulanacağının piyasada duyulmasının akabinde, gelecek endişesi duymadan hammadde ihtiyacını karşılamak isteyen sektör temsilcileri ve kota nedeniyle fiyat artışını öngören yatırımcılar/tüketiciler, alım yönünde irade gösterdiler. Bu talep artışı ülkemizde altın fiyatlarının dünya fiyatlarına göre, kiloda 3 bin dolar civarında farklı seyretmesine, üreticilerin maliyet artışlarına, ihracatın fiyat dezavantajı nedeniyle olumsuz etkilenmesine yol açmıştır.”

TL VE KKM’DEN KAÇAN ALTINA YÖNELİYOR

Peki piyasada durum ne, talep en büyük altın ticaret merkezlerinden Kapalıçarşı’ya nasıl yansıyor? Kapalıçarşı’da dükkanı olan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, geçen hafta arzın hayli sıkıntılı olduğunu belirterek, “Talep de yüksekti. Haftaya yeni başladık, ramazanın da etkisi var ama arz da yok şu an. Ürün bulunamıyor” dedi. Geçen haftaya bakıldığında talepte önemli oranda artış yaşandığını anlatan Yıldırımtürk, “Darphane’den Cumhuriyet altını, çeyrek altınlar çıktı ama daha vitrinlere konulamadı. Biraz onun faydası oldu ama henüz piyasaya yayılmadı. Bir önceki hafta müşterilerin yüzde 70’i alıcı yüzde 30’u da satıcıydı. Geçen hafta yüzde 90 alıcı yüzde 10 satıcı vardı. Alım yönünde gelişti talep. İşlem hacmi açısından bir şey söylemek zor ama işlem adedinde önemli oranda artış yaşandı” diye konuştu. Önümüzdeki dönem beklentileri konusunda ise Mehmet Ali Yıldırımtürk, şu ifadeleri kullandı: “Ramazan rehaveti tüm piyasalarda olduğu gibi bizde de var. Piyasa yarından sonra kendini bulur ancak fiyat konusunda bir düzeltme bekleniyor. Bir taraftan da döviz fi yatları seçimden sonra çok yükselir düşüncesi ile TL’den ve KKM’den kaçanlar altına yöneliyor. Bu anlamda altın talebi daha fazla.”