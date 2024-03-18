Daha yeni başlıyoruz! Binance CEO'sundan yeni Bitcoin tahmini

18 Mart 2024 11:15 - Güncelleme : 18 Mart 2024 11:15

Binance CEO'su Richard Teng, Bitcoin ETF'lerine olan ilgiye dikkat çekerek Bitcoin’in rekor seviyelere ulaşabileceğini ifade etti.

80 DOLARI AŞACAK

Son dönemlerde kurumsal yatırımcılar kripto destekli borsa yatırım fonlarına (ETF) daha fazla para aktarmaya ve ilgi göstermeye başladı. Dünyanın en büyük kripto borsası olan Binance'ın yeni CEO'su Richard Teng'e göre bu hareket Bitcoin’i 80 doların üzerine taşıyacak.

DAHA YENİ BAŞLIYORUZ

Taylan'dın başkenti Bangkok'ta düzenlenen bir etkinlikte konuşan Teng, bu yılın başlarında ETF'lerin piyasaya sürülmesinin kurumsal yatırımcıların ve yeni fon akışlarının ilgisini artırdığını söyledi ve "daha yeni başlıyoruz" diye konuştu.

İNİŞLİ ÇIKIŞLI BİR SEYİR OLABİLİR

Teng, daha önce kripto paranın yılı 80 bin dolar civarında kapatacağını tahmin ettiğini ifade etti. CEO buna karşın “arzın azalması ve talebin gelmeye devam etmesiyle" bu rakamın aşılabileceğini söyledi. Bu tahminin kendi kişisel görüşü olduğunu yineleyen Teng, rallinin "düz bir çizgi" olmayacağını ve iniş çıkışların piyasa için iyi olacağını da sözlerine ekledi.

BİTCOİN REKOR KIRDI

Dünyanın en büyük kripto para birimi olan Bitcoin bu yıl yüzde 56 artış göstererek geçtiğimiz hafta 73 bin 644 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı. Bu ralli bazı yatırımcılar arasında balon endişelerine yol açtı. Son seanslarda bir miktar dalgalanmayı ve satışları tetiklemişti. Bitcoin şu anda ise 68 bin 250 dolar seviyelerinden fiyatlanıyor.