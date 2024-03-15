Darphane çift vardiya işliyor! Altın için yeni fabrika devreye girecek

15 Mart 2024 14:45 - Güncelleme : 15 Mart 2024 14:50

Ons altında yaşanan rekor fiyatlar yurt içinde altın talebini artırdı. Küçük yatırımcı altında doğn fırsattan yararlanmak için ‘son fırsat’ diyerek kuyumcuların ve sarrafiyelerin yolunu tuttu. Piyasa gelen talebe yetişmekte zorlanırken, gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını bulunamaz oldu.

Başta Kapalıçarşı kuyumcuları ve Kuyumcukent’te altın satıcıları küçük altın bulmakta zorlandı. Altın sektörü Darphane’ye altın üretimi çağrısında bulununca kurumda tam kapasite çalışmalar başladı. Darphane işçileri çift mesaiye geçti.

ALTINDA ÇİFT MESAİ SÜRÜYOR

Birçok kuyumcunun altın bulamaması üzerine harekete geçen İstanbul Kuyumcular Odası, Darphane yönetimi ile bir araya geldi. Oda başkanı Mustafa Atayık, Darphane’nin hafta sonu fazla mesai yaptığını, pazartesiden itibaren de çift vardiyaya geçtiğini söyledi.

İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Mustafa Atayık, Darphane yönetiminin de sorunların farkında olduğunu belirterek, toplantının ardından cuma ve cumartesi günleri Darphane’nin fazla mesai yaptığını, pazartesiden itibaren de üretimde çift vardiyaya geçildiğini söyledi. Atayık, “Haziran ayında Kartal’daki fabrikanın devreye alınmasıyla kuyumcuların tüm altın talepleri karşılanabilecek” dedi.

DARPHANE YETİŞEMEDİ, YENİ FABRİKAYI DEVREYE ALIYOR

Darphane Beşiktaş'taki fabrikası dışında Kartal'da yeni bir altın üretim fabrikası kurdu. Darphane Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hekim, son dönemde yaşanan altın ilgisi için yeni fabrikaya işaret ederek gelen talebe kapasite artırımı ile karşılayacaklarını söyledi.

YENİ TESİS DEVREYE ALINIYOR

Hekim, " Darphane Beşiktaş'taki fabrikası dışında Kartal'da yeni bir altın üretim fabrikası kurdu. Tesis şu anda yüzde 90 oranında hazır. Haziran- Temmuz aylarında tesisi devreye alacağız. Oranın kapasitesi buranın çok çok üzerinde. Yeni tesis devreye alındığında şu anda geçici olarak 3-5 gündür yaşadığımız gecikmeler artık yaşanmayacak" şeklinde konuştu.