Davos'ta kripto piyasalarını hareketlendiren Bitcoin tahmini

16 Ocak 2024 12:05 - Güncelleme : 16 Ocak 2024 12:06

Tüm dünyanın göz Davos zirvesinde çevrildi. Ekonomiye dair önemli mesajların verildiği zirvede Bitcoin fiyatları ile ilgili de önemli tahminler yapıldı. Davos'ta konuşan ünlü fon yöneticisi Anthony Scaramucci, Bitcoin'in 2025 sonlarına kadar 170 bin doları aşabileceğini öne sürdü.

170 BİN DOLARI AŞACAK

Serbest yatırım fonu SkyBridge'in kurucusu Anthony Scaramucci İsviçre'nin dağ kasabası Davos'taki Dünya Ekonomik Forumu kapsamında düzenlenen Reuters Küresel Piyasalar Forumu'nda yaptığı konuşma kripto para piyasalarına damga vurdu. Scaramucci, "Bitcoin, halving sırasında 45 bin dolar seviyesindeyse, ki şu anda kabaca bu seviyede, 2025'in ortalarından sonlarına kadar 170 bin dolar olacaktır" dedi.

HALVİNG ETKİLİ OLACAK

Scaramucci, Dünya Ekonomik Forumu'nun yıllık toplantısı öncesinde yaptığı açıklamada ise, "Nisandaki halving gününde fiyat hangi seviyedeyse, bunu dört ile çarpın ve önümüzdeki 18 ay içinde Bitcoin bu fiyata ulaşacaktır" dedi.

SÜRECE ETF’LER DE ETKİ EDECEK

Spot bitcoin ETF'lerinin ABD borsalarında işlem yapma almasıyla Bitcoin'in fiyatı geçen hafta 49 bin doların üzerine çıkmıştı. Ancak o zamandan bu yana 42 bin dolar civarına geriledi. Scaramucci, yeni listelenen fonların fiyatlar üzerindeki etkisini görmenin muhtemelen 8 ila 10 işlem günü daha alacağını ifade etti. Skybridge'in kripto tokenleri ve dijital varlık odaklı girişim sermayesi yatırımlarını birleştiren yeni bir fon başlatmayı planladığını da açıkladı.