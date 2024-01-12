Deutsche Bank'tan TCMB analizi: Parasal genişleme beklemiyor

12 Ocak 2024 17:16 - Güncelleme : 12 Ocak 2024 17:17

TCMB para politikalarına değerlendiren Deutsche Bank, Türkiye’de 4. çeyreğe kadar sıkı para politikası öngörüyor. Bu ayki faiz kararına yönelik tahminlerini de paylaşan banka, TCMB’nin 250 baz puan artışla politika faizini yüzde 45’e yükseltme beklentisini korudu.

SÜREÇ KOLAY OLMAYACAK

Bloomberg HT’de yer alan habere göre, Analistlere göre 2024 için yüzde 49 olan ve TCMB’nin yüzde 36 seviyesindeki yıl sonu TÜFE tahmininin üstünde belirlenen asgari ücret artışının piyasalara enflasyonla mücadelenin kolay bir süreç olmayacağını hatırlattı.

SEÇİMLERE VURGU YAPILDI

Banka, Türkiye’de yıl sonu TÜFE’nin TCMB tahmin ufkunun üst bandı olan yüzde 42 olarak gerçekleşmesini öngörüyor. Ekonomist Yiğit Onay ve Stratejist Christian Wietoska, “Yıl sonuna doğru küresel risk iştahı, bu önemde yabancıların yerel varlıklara yönelik iştahını destekledi” dedi. Analistler yerel seçimlere ilişkin olarak da, “Mart yerel seçimleri gelecekteki politika bileşimine, özellikle de birinci çeyrekte mali cephede potansiyel gevşemeye ilişkin belirsizlik ortaya çıkarıyor” değerlendirmesini yaptı.