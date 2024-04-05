Sigara zammı kaçağı artırdı! Hem devlet hem vatandaş zararda

05 Nisan 2024 17:33 - Güncelleme : 05 Nisan 2024 17:44

Sigara zammı seçimlerin peşi sıra geldi. Tiryakiler duruma isyan ederken TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, sigaraya gelen zamların durdurulması gerektiğini söyleyerek kaçak sigaraya yönelimin arttığına vurgu yaptı. Palandöken, "Sigara kullanan vatandaşların alım gücünün düşmesiyle kaçağa yönelimin azaltılması için acilen zamlar durdurulmalı" dedi.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, sigara fiyatlarındaki son artışları ele aldı.

Palandöken, sigara ve tütün ürünlerinde kaçak kullanım oranının yüzde 25 seviyelerine çıktığına dikkat çekerek, "4 Nisan’da sigara firmaları tarafından duyurulan yeni fiyatlarla birlikte, geçen sene 36 lira olan en yüksek sigara fiyatı şimdilerde 69 liraya ulaştı. Son bir yılda sigara fiyatlarına yapılan zam oranı %95’e ulaştı. Vatandaşın alım gücü azalmış ve kaçak sigara-tütün kullanımını artırmıştır. Kaçak sigara ve tütün kullanımındaki bu artış, devletin vergi kaybını da yükseltti" şeklinde konuştu.

"FİYATLAR ARTTIKÇA KAR MARJI DÜŞÜYOR"

Sigaraya yapılan zammın esnafın satışlarında da büyük düşüşlere sebep olduğunu söyleyen Palandöken, şunları söyledi:

“Dolayısıyla devlet çok büyük bir vergi kaybına uğruyor. Sigara zamları en çok esnafa zarar veriyor. Çünkü sigara fiyatları arttıkça firmalar kar marjlarını düşürüyor. Bununla birlikte kar marjları kredi kartı komisyon oranlarını bile karşılamıyor.

"SİGARA ZAMLARI DURMALI"

Çünkü esnaf kredi kartı ile sigara alırsa yüzde 1 komisyon ödüyor. Öte yandan esnafımız para kazanmadan cirosu artıyor ve birinci sınıf tacir statüsüne çıkıp vergi dilimi değişiyor. Sigara zammı asla çözüm değil. Hem devletin hazinesinde kayıp olmaması hem de sigara kullanan vatandaşların alım gücünün düşmesiyle kaçağa yönelimin azaltılması için acilen zamlar durdurulmalı."