DİSK'ten en düşük emekli maaşı ve kademeli emeklilik açıklaması

16 Ocak 2024 17:19 - Güncelleme : 16 Ocak 2024 17:20

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel BaşkanI Arzu Çerkezoğlu emekli maaşlarına yönelik basın açıklaması yaptı. Açıklamada "2024 yılı Ocak ayı emekli aylıkları ayın 17’sinde ödenmeye başlanacak olmasına rağmen, aylıklara yapılacak artışlar konusundaki belirsizlik sürüyor" ifadelerine yer verilirken en düşük emekli aylığının ise asgari ücret tutarına yükseltilmesi, diğer aylıkların da bu oranda artırılması gerektiği kaydedildi.

Çerkezoğlu "İşçi ve Bağ-Kur emekli aylıklarına 5510 sayılı yasanın öngördüğü biçimde 6 aylık resmi enflasyon oranında (yüzde 37,6) artış yapılması halinde emekliler için değil insanca yaşamak, hayatta kalmak bile zorlaşacaktır" ifadelerine yer verdi.

EMEKLİLİK SİSTEMİ DEĞİŞSİN TALEBİ

Açıklamada emeklilerin bu kadar ağır kayıplar yaşamasının başlıca nedeni olarak ise emekli aylığı güncelleme katsayısı, aylık bağlama oranı ve alt sınırlara ilişkin 2008 yılında yapılan değişiklikler ile emeklilerin büyümeden pay alamaması olarak ifade edildi.