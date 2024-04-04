Doğum parasını erkeklerde alabilir! İşte aranan tek şart

04 Nisan 2024 13:54 - Güncelleme : 04 Nisan 2024 13:54

2015 yılında başlayan 6399 doğum yardım kanununa göre; çalışan kadınlar doğum yardımı alacak. Aile ve Sosyal hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen çalışma hakkında ise çalışan kadınlar kendileri başvuruda bulunabilecek.

ÇALIŞAN KADINLARA BAKANLIKTAN DESTEK!

Resmi gazetede yayımlanan torba yasası sonrası çalışan kadınlara doğum ücreti verilme kararı verildi. Bu verilen ödemelere, yıl içinde enflasyona göre asgari ücrete emekliliğe yapıldığı gibi zam yapılır. Ancak çoğu çalışan kadının henüz bu destekten haberi yok. Bu yüzden çalışan ve evli olan kadınların hızla e-devlet üzerinden haklarına bakmasında fayda var.

DOĞUM PARASINI ERKEKLERDE ALABİLİR!

Doğum parasını sadece kadınlar değil erkeklerde alabiliyor. Bunun için ise tek şart var. Eşinin vefat ettiğini ve yeniden evlenmediğini belirten çalışan erkeklerde doğum parasından faydalanır. Bu şartları tamamlayan erkekler de e-devlet üzerinden başvuruda bulunabilirler.

DOĞUM PARASI NE KADAR?

2024 yılında ilk çocuk için 300 TL, ikinci çocuk için 400 TL üçüncü çocuk için ise 600 TL ücret veriliyor. Bunun için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olunması gerekiyor. Yurt dışında yaşayan vatandaşlar konsolosluklara başvurmalı. Normal çalışan kamunun kurum üzerinden başvurması lazım. E- devletten görmeyen vatandaşların ise bölgelerindeki Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl müdürlüklerine bildirmeleri yeterli.

Sadece çalışan değil ev kadınlarının da alabileceği doğum parasından faydalanmak için nüfus müdürlükleri ve sosyal hizmetlere başvuru yapılmalı. Ancak bu yardımlar özellikle 2017 yılından sonrası için geçerlidir. Yasa 2015 yılında kabul edildiği için yasa da yer alan 2017 yılından sonraki doğumlar geçerli olacak.