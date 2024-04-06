Dolandırıcılar emekli promosyonlarına göz dikti! Çekilen para ‘çığ’ gibi büyüdü

06 Nisan 2024 14:02 - Güncelleme : 06 Nisan 2024 14:10

Özel bankalar çıtayı yükseltti! En yüksek emekli promosyonu 18 bin TL’ye çıktı

Özel bankalar çıtayı yükseltti! En yüksek emekli promosyonu 18 bin TL’ye çıktı

Telefonla arayıp bilgileri topluyorlar. Dolandırıcıların bu kez emeklilerin banka hesaplarına ulaşmaya çalıştıkları ortaya çıktı. Banka promosyonları 15 bin liraya kadar çıkınca dolandırıcılar hedeflerine emeklileri aldı.

EMEKLİLERİ BANKA ÇALIŞANI GİBİ ARAYIP HESAPLARINA ULAŞTILAR

Star TV’den Onur Aksoy’a konuşan Adli Bilişim Uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık emeklileri uyardı. Kırık, “Bu genellikle telefon üzerinden gerçekleştiriliyor. Biliyorlar ki emekliler dijital ortam, telefon konusunda yeterli bilgi birikimine, donanımına sahip olmayabiliyorlar. Maaş kartlarının arkasında CVV numaraları söz konusudur. CVV numaraları aslında o kartın güvenliğini sağlayan 3 haneli numaralardır. Bu kodu alan dolandırıcılar özellikle emeklilerimiz gece yatarken internet işlemlerini kullanıyorlar.” dedi.

EMEKLİNİN HESAPLARINDAN ÇEKİLEN PARA ÇIĞ GİBİ BÜYÜDÜ

Dolandırıcıların bir diğer yöntemi ise, eski promosyonlar. “Yeni zamlı promosyonu alabilmeniz için aradaki farkı ödemeniz gerekiyor” deyip IBAN atıyorlar. Zamanla biriken bu para çığ gibi büyüyor.

HEMEN PROMOSYON ALDIĞINIZ BANKAYI ARAYIN!

Uzmanların kişisel bilgilerin paylaşılmaması konusunda uyarıları var. Prof. Dr. Kınık, “Hemen ilgili hesapların olduğu bankalarla iletişime geçerek, kimlik bilgilerini ve banka bilgilerini verdilerse ivedilikle hesaplarına bloke koymalıdırlar” diye konuştu.