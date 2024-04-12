Dolar beş ayın zirvesinde! İşte kurlarda son durum

12 Nisan 2024 10:16 - Güncelleme : 12 Nisan 2024 10:30

ABD ekonomik verileri nedeniyle Fed'in bu yıl birden fazla faiz indirimi yapacağı yönündeki ihtimallerin azalması doların elini güçlendirdi. Dolar/TL, güne yatay başlamasının ardından 32,3340 seviyesinden işlem görüyor.

BİR ÖNCEKİ KAPANIŞIN ÜZERİNDE

Dün 32,20-32,40 bandında hareket eden dolar/TL, önceki kapanışın hemen üstünde 32,3097'den günü tamamladı. Dolar/TL, yeni güne yatay seyirle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla 32,3340'dan işlem görüyor.

Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,3 azalışla 34,5440, sterlin/TL yüzde 0,1 azalışla 40,4780'den satılıyor. Dolar endeksi, şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,2 105,5 seviyesinde bulunuyor.

BEŞ AYIN ZİRVESİNDE

Dolar endeksi Cuma günü 105 seviyesi üzerinde beş ayın en yüksek seviyeleri yakınında kaldı. Güçlü ABD ekonomik verileri nedeniyle Fed'in bu yıl birden fazla faiz indirimi yapacağı yönündeki ihtimal azaldı. Dolar endeksinin hafta boyunca yaklaşık %1 kazanç elde etmesi bekleniyor.

FED YETKİLİLERİ ACELEYE GEREK YOK

ABD'de dün açıklanan Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), martta aylık bazda yüzde 0,2 ve yıllık bazda yüzde 2,1 artışla beklentilerin altında gerçekleşti.

Analistler, beklenenden güçlü gelen tüketici enflasyonuna ilişkin verilerin ardından tahminlerin altında kalan üretici fiyatlarındaki artışın yatırımcıların enflasyona ilişkin endişelerini bir miktar hafiflemesine karşın Fed yetkililerinin faiz oranlarını düşürmek için acele etmeye gerek olmadığına yönelik görüşlerin varlık fiyatlarının yönü üzerinde etkili olduğunu söyledi.

GÜVEN ARTMADI

New York Fed Başkanı John Williams, dün yakın vadede faiz indirimine gerek olmadığını ifade ederken Boston Fed Başkanı Susan Collins bu yıl daha az faiz indiriminin gerekebileceğini bildirdi. Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin ise son verilerin ekonomi genelinde fiyat baskılarının daha geniş bir temelde hafiflediğine dair güvenini artırmadığını aktardı.

Bugün ABD'de, Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksinin takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 106 ve 107 seviyelerinin direnç, 105 ve 104'ün ise destek olarak öne çıktığını kaydetti.