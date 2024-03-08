Dolar, euro, sterlin... Kurlar yüksekten uçuyor, işte son durum

08 Mart 2024 10:19 - Güncelleme : 08 Mart 2024 10:24

Döviz fiyatlarının seçim sonrasında rekor kıracağına dair piyasa beklentisi kurları yukarı yönlü destekledi. Ekonomi yönetimi ise iç talebi kısmak için çalışmalarına devam ediyor. Döviz kurlarında kritik seviyelere ulaştı.

KURLARDA REKOR SEVİYELER

Dolar/TL güne yüzde 0,1 yükselişle 31,95 seviyesinden başladı. Türk Lirası ay başından bu yana yüzde 2,1 değer kaybetti. İstanbul serbest piyasada dolar 31,9540 liradan, avro 34,9800 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 31,9520 liradan alınan dolar, 31,9540 liradan satılıyor. 34,9780 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 34,9800 lira olarak belirlendi. Sterlin ise 41,4598 liradan işlem görüyor. Ekonomi yönetiminden gelen mesajlara göre gelecek dönemde politikalar değerli TL üzerinden şekillenecek.

SIKILAŞMA ADIMLARI

Merkez Bankası kredi büyümesini kontrol altına almak ve TL cinsi kredilerin aşırı artışını engellemek amacıyla kredi büyümesine dayalı zorunlu karşılık tesis edileceğini açıkladı.

Merkez Bankası Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB), ilave sıkılaşma adımlarına yönelik bir basın duyurusu paylaştı. Yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kredi büyümesine dayalı menkul kıymet tesisi kapsamında; TL ticari krediler için yüzde 2,5 olan aylık büyüme sınırının yüzde 2'ye indirilmesine, ihtiyaç kredilerinde yüzde 3 olan aylık büyüme sınırının yüzde 2'ye düşürülmesine, taşıt kredilerinde ise yüzde 2 sınırının korunmasına karar verilmiştir."

GÖZLER FITCH’TE

İç piyasalarda kredi derecelendirme kuruluşu Fitch tarafından gece saatlerinde Türkiye'nin hakkında değerlendirme yayımlanması bekleniyor. Fitch, Türkiye'yi "B" kredi notu ve "durağan" görünüm ile derecelendirirken diğer kuruluşlar not görünümünü "pozitif"te bulunduruyorlar.