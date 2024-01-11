Dolar ilk kez 30 TL sınırını aştı, ABD'li banka dolar/TL tahminini değiştirdi

11 Ocak 2024 12:19 - Güncelleme : 11 Ocak 2024 12:37

Dolar/TL kuru perşembe gününe rekor seviyeden başladı. Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü yüzde 0,1 artışla 29,9594'ten tamamlamasının ardından bugün 30 TL’ye kadar yükseldi. ABD'li yatırım bankası JPMorgan dolar/TL tahminin güncelledi. JPMorgan, bugün 30 seviyesini aşan dolar/TL için 2024 yıl sonu tahminini 34 seviyesinden 36’ya revize etti.

JP MORGAN’DAN DOLAR TL RAPORU

Bloomberg HT’de yer alan habere göre, ABD'li yatırım bankası JPMorgan Dolar/TL öngörüsünü revize etti. Aralarında Saad Sıddiqui ve Fatih Akçelik’in de olduğu stratejistler yayımladıkları raporda “Pozitif reel getiriler ve ucuz değerlemeler lira için reel olarak değer kazanma potansiyeli argümanını ortaya koyuyor. Ancak bu, dezenflasyon sürecine devam edilmesine bağlı” dedi.

YENİ UYGULAMALAR CESARET VERİCİ

Rapora göre, Belirtilen politika hedefleri ve şu ana kadarki uygulamalar cesaret verici. Ancak bu ilk kazanımların konsolidasyonu ve sağlamlaştırılması için yatırımcıların enflasyonun sürekli bir düşüş yolunda olduğuna dair devam eden kanıtlara ihtiyacı olacak.

TL MAKUL TOPLAM GETİRİ İMKANI SUNUYOR

"Lirada son aylardaki değer kaybı trendi rezerv biriktirme ve nominal kur performansı arasında ödünleşim olduğuna işaret ediyor. Kısa vadede bu trend yerel para birimine girişleri engelliyor ve dezenflasyon süreci için zorluk teşkil ediyor" denilen raporda, “Ancak yatırımcılar için bu değer kaybı vadeli işlemlerde fiyatlananın altında olduğu sürece, ki önümüzdeki aylarda da öyle olacağını düşünüyoruz, TL yine de makul toplam getiri imkânı sunuyor” ifadeleri kullanıldı.