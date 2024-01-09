Dolar psikolojik sınıra yaklaştı, neredeyse 30 TL'ye dayandı! Euro tırmanışına devam ediyor

09 Ocak 2024 12:07 - Güncelleme : 09 Ocak 2024 12:15

Dolar yeni haftaya değer kazancıyla başlamasının ardından sakin adımlarla geldiği noktada psikolojik sınır olan 30 liraya dayandı.

Analistler, ABD tarafından gelen verilerin ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indiriminde tarihi geciktirebileceği ihtimalini artırdığını dikkat çekerek beklenenden daha geç bir faiz indiriminin yatırımcılarda temkinli hareketlere neden olduğunu belirtiyor. Bu hafta ABD'de açıklanacak enflasyon verilerinin para piyasaları ve varlık fiyatları üzerinde oynaklığı artırabileceği bekleniyor.

DOLAR 30 LİRAYA DAYANDI

Fed tarafından gelen karışık sinyaller ve yetkililerin kafa karıştan açıklamaları nedeniyle dolar psikolojik sınıra yaklaştı, bu sabah itibariyle neredeyse 30 TL'ye dayandı.

Dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 29,8961 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 29,9355 TL seviyesinden başladı. Kur, açılış sonrasında 29,9398 TL'ye kadar yükselirken, böylelikle piyasalar açıkken gördüğü en yüksek seviyeye ulaştı. Dolar, saat 09.25 itibarıyla yüzde 0,22 yükselişle 29,9380 TL seviyesinde hareket etti.

Aynı zamanda dolar, bugün Türkiye piyasalarının kapalı olduğu saatte uluslararası piyasalarda 29,9420 TL'ye kadar çıkarak, psikolojik seviye olan 30 TL'ye yaklaştı.

EURO YÜKSELİŞİNE DEVAM EDİYOR

Euro fiyatları, sığ piyasada 32,9070 TL'ye kadar yükselirken; şu dakikalarda yüzde 0,18 artışla 32,8228 TL'de bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 38,1370 TL'de işlem görüyor.

Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,05 oranında artışla 102,29 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise, şu sıralarda 1,0951 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 25,78 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 39,96 seviyesinde bulunuyor.

ABD ENFLASYON VERİLERİ BEKLENİYOR

Fed'in faiz indirimlerine öngörülenden daha geç başlayabileceğine dair beklentiler sıcaklığını korurken, perşembe günü ABD'de açıklanacak enflasyon verilerinin bankanın gelecek dönemlerdeki faiz kararlarını şekillendirmeye yardımcı olması bekleniyor.

KRİTİK VERİ SONRASI PİYASALARDA OYNAKLIK ARTABİLİR

Analistler, ülkede açıklanan son verilere göre, iş gücü piyasasındaki güçlü duruşun devam ettiğini ve bu durumun da Fed'in faiz indirim döngüsüne daha geç başlayabileceği endişelerini desteklediğini anımsatarak, bu hafta açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerinin piyasalarda oynaklığı artırabileceğini vurguladı.

ABD ENFLASYONUNDA SÜRPRİZ BEKLENTİ

Öte yandan, dün New York Fed'in yayımladığı Tüketici Beklentileri Anketinin sonuçlarına göre, Amerikalı tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi aralıkta yüzde 3 ile Ocak 2021'den bu yana en düşük seviyesine indi.

FAİZİN ‘SABİT’ KALMASI KESİN GÖZÜYLE BAKILIYOR

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in ocak toplantısında politika faizini sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılırken, mart toplantısında ise yüzde 60 ihtimalle ilk faiz indirimini gerçekleştireceği öngörülüyor. Söz konusu ihtimal yılbaşında yüzde 85'te bulunuyordu.

FED YETKİLİLERİ: FAİZ ORANINI DÜŞÜRME SÜRECİNİ BAŞLATIN

Dün, Fed yetkililerinin açıklamaları takip edilirken, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Michelle Bowman, enflasyonun zamanla yüzde 2'ye yaklaşmaya devam etmesi durumunda, politikanın aşırı kısıtlayıcı hale gelmesini önlemek için politika faiz oranını düşürme sürecini başlatmanın uygun olacağını bildirdi.

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic de enflasyonun beklediğinden daha çok yavaşladığına işaret ederek, yıl sonuna kadar çeyrek puanlık iki faiz indirimini uygun gördüğüne dikkati çekti.

Politikanın yıl sonunda hala kısıtlayıcı olması gerekeceğini ancak enflasyondaki ilerlemenin daha düşük oranları garanti edeceğini belirten Bostic, ilk faiz indirimini üçüncü çeyrekte öngördüğünü kaydetti.