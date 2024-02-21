Dolar rekor üzerine rekor kırdı, döviz seçimden sonra yükselir mi?

21 Şubat 2024 09:40 - Güncelleme : 21 Şubat 2024 09:51

Merkez Bankası’nın döviz rezervlerinde azalma devam ediyor. Yatırımcı ise seçimlerin ardından dolar kurunun yükselmesini bekliyor. Dövize olan talep de patlama yaşanırken kur geçtiğimiz haftadan itibaren rekor üzerin rekor kırdı.

KURLARDA YUKARI YÖN DEVAM EDİYOR

Yurt içindeki bankalarla yapılan swap anlaşmaları döviz rezervlerindeki azalışa etki etmeye devam ediyor. Dolar/TL kurunun yıl başından bu yana artışı yüzde 4,84'ü buldu. Buna benzer şekilde Euro/TL arkadan gelse de bu yıl yükselişi yüzde 2 seviyesinde bulunuyor.

Ekonomi Gazetesi’nden Şebnem Turhan’ın haberine göre, Dolar/TL dün 30.90 seviyesi ile yüksek seyrederken dolarda 30.99 lira olan zirve ise 15 Şubat günü görüldü. Euro/TL dün 33.40 seviyesinin üzerinde hareket etti. Bu yıl görülen zirve ise 33.46 seviyesinde bulunuyor.

PİYASANIN BEKLENTİSİ ENFLASYONUN ALTINDA

Aslında yılsonuna ilişkin hem ekonomistlerin hem de piyasanın döviz kurlarına yönelik artış beklentisi enflasyonun altında seyrediyor. Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre bu yıl sonu dolar/TL beklentisi 40.02 seviyesinde.

Ekonomistlerin de yılsonu dolar kuru beklentisi 40- 42 lira arasında değişiyor. Bu da kurdaki artışın yüzde 40-42 seviyesinde olacağını ve Merkez Bankası’nın yüzde 36 yılsonu enflasyon tahmininin üzerinde olsa da piyasanın enflasyon beklentisine yakın değerlenmesinin beklendiğini gösteriyor.

KKM’DEN ÇIKAN PARA DA DÖVİZE GİTTİ

Öte yandan KKM hesaplarından çıkan paralarının büyük bir bölümü dövize geçti. Sosyal medya X’te e507 adlı hesabın yaptığı analize göre KKM hacmi 123 milyar dolar seviyesinden 9 Şubat itibariyle 80 milyar dolara geriledi. Kapanan KKM’lerin 24 milyar dolarının TL kaynaklı KKM hesabı olduğunu yazan uzman kalan TL KKM bakiyesinin ise 10 milyar dolar seviyesinde olduğunu belirtti.

MERKEZ’DEN YENİ ADIMLAR GELEBİLİR

Borsa İstanbul repo-ters repo piyasasında ortalama gecelik faiz önceki gün yüzde 45’in altına düşerek yüzde 44,94 olarak gerçekleşti. Uzmanlar, ortalama repo faizinin haftalık repo ihale faizinin de altına gerilemesinin Merkez Bankası’ndan önümüzdeki aylarda TL likiditesini çekmeye yönelik yeni adımlar gelmesi gerekebileceğine işaret ettiğini vurguladı.

MEVDUAT FAİZLERİNİN YÜKSELİŞİ ENGELLENİYOR

Önceki gün itibariyle Merkez Bankası TL depo alım ihaleleri yoluyla toplam 223 milyar TL likiditeyi sterilize ettiğini hesaplayan uzmanlar “Bu ihalelerin vadesinin bir hafta gibi kısa bir süre olması bankaların likidite konusundaki öngörüsünü artırıyor ve mevduat faizlerinin yükselişini bir anlamda engelliyor.

Bu nedenle, TL depo alım ihaleleri parasal sıkılaştırma adımlarının mevduat faizlerine yeterince yansıması konusunda kalıcı etkide bulunamıyor” dedi.