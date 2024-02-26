Dolar yükseliyor, rekorlar gelebilir! Kur oynaklığı altın ve dövizleri hareketlendirdi

26 Şubat 2024 09:47 - Güncelleme : 26 Şubat 2024 09:51

Dolar kuru yeni haftaya yükselişle başladı. Kurda sınırlı geri çekilmeler yaşanırken döviz türlerinde dolar fiyatlamaları yaşanıyor. Dolar fiyatı geçen haftadan bu yana 31 TL’nin üzerindeki yükselişinin ardından kalıcılık sağladığı görülüyor. Dolardaki volatilite başta altın fiyatları olmak üzere diğer ülke para birimlerinde de hareketliliğe neden oluyor.

DOLARDA OYNAKLIK ARTTI

Bu sabah itibariyle 31,10 TL seviyesinden işlem görürken gün içinde bu seviyeyi kırması bekleniyor. Dolar endeksi önceki kapanışının hemen üzerinde, 104 seviyesinde bulunuyor.

Analistlerin teknik değerlendirmelerine bakıldığında kurda 31,05TL seviyesi altına geri çekilmelerde 31,00TL ilk destek olarak görülüyor. Bu seviye altında fiyatlamada 30,90TL ve 30,80TL diğer destek bölgeleri olarak takip edilecek. Kur yukarı kırdığında ise 31,10TL üzerinde yükselişlerin devamında 31,15TL ve üzerinde 31,20TL ile 31,30TL seviyeleri haftanın direnç seviyesi olarak izlenecek.

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Spot piyasada güncel döviz satış fiyatları:

Dolar 31,0959 lira

Euro 33,6525 lira

Sterlin 39,3876 lira

Ruble 0,3331 lira

İsviçre Frangı 35,2703 liradan işlem görüyor.

ALTINDA DOLAR ETKİSİ REKOR GETİRDİ

Doların güç kazanmasıyla birlikte ons altın fiyatları bir miktar gerilese de gram altın dolardaki volatilitenin etkisiyle rekor kırmaya devam ediyor. İç piyasada gram altın tarihi yüksek seviyede seyrediyor. Ons altına güne 2036 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 2029 dolar, en yüksek de 2036 dolar seviyesi görüldü.

Bugün ABD’de ocak ayı konut satışları beklenirken, haftanın en önemli gündemi ise ABD Merkez Bankası Fed'in faiz patikasına dair vereceği ipuçları, Türkiye'nin büyüme rakamları, ABD enflasyonuna dair ipuçları vermesi beklenen kişisel harcamalar verisi olacak.

ABD ENFLASYONUNA İLİŞKİN İPUÇLARI ARANACAK

ABD’nin enflasyon görünümünde ipuçları Ocak ayı kişisel tüketim harcamaları (PCE) ile ortaya çıkacak.

FED’in dikkatle takip ettiği bu veri enflasyon görünümü ile ilgili sinyalleri sağlarken, Fed’e fiaz için gerekli göstergeleri de sağlayacak. Kişisel harcamalar verisinin beklentileri aşması Fed'in sıkı faiz politikasına devam edeceği anlamına geliyor.

FED BELİRSİZLİĞİ PARA PİYASALARINDA OYNAKLIĞI ARTIRDI

Fed'in ne zaman faiz indirimine başlayacağına yönelik belirsizlik devam ederken, banka yetkililerinin açıklamaları da yatırımcıların odağında bulunuyor.

Cuma günü New York Fed Başkanı John Williams, faiz indirimlerinin yılın sonlarında yapılmasının muhtemel olduğunu belirterek, faiz artışı öngörmediğini kaydetti.

Fed yetkililerinin bu hafta da sözle yönlendirmelerine devam edeceğini aktaran analistler, söz konusu yönlendirmelerin ve açıklanacak makroekonomik verilerin piyasalarda oynaklığı artırabileceğini dile getirdi.

Para piyasalarında, Fed'in martta politika faizini sabit tutacağına kesin gözüyle bakılırken, bankanın ilk faiz indirimine gitme ihtimali mayısta yüzde 20 ve haziranda ise yüzde 68 ile fiyatlanıyor.