Dolar/TL'de günün ilk rakamları! Uzmanlar 'TL'deki baskı azalabilir' dedi

05 Nisan 2024 10:09 - Güncelleme : 05 Nisan 2024 10:17

Borsaya yatırım yapacaklar dikkat! Bir şirket daha halka arz oluyor

Borsaya yatırım yapacaklar dikkat! Bir şirket daha halka arz oluyor

İbre aşağı döndü! Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 5 Nisan 2024 altın fiyatları

İbre aşağı döndü! Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 5 Nisan 2024 altın fiyatları

Para piyasaları Merkez bankalarının olası faiz indirimlerine odaklanırken dolar endeksi 104 seviyesindeki seyrine devam etti. Fed Başkanı Powell’in Stanford İşletme, Hükümet ve Toplum Forumu etkinliğinde yaptığı konuşmada para politikasına ilişkin değerlendirmeleri sıcaklığını koruyor. İç piyasalarda ise döviz kurları yeni güne yeni seviyelerden başladı.

SABAH SAATLERİNDE DÜŞÜŞ KAYDETTİ

Cuma günü İstanbul serbest piyasada dolar 31,9380 liradan, avro 34,5730 liradan güne başladı. Serbest piyasada 31,9360 liradan alınan dolar, 31,9380 liradan satılıyor.

34,5710 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 34,5730 lira olarak belirlendi. Dün doların satış fiyatı 31,8880 lira, avronun satış fiyatı ise 34,7740 lira olmuştu.

MERKEZ BANKASI’NDAN DÖVİZ ALIM KARARI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası geçtiğimiz günlerde döviz piyasalarında alıcı pozisyonuna geçti. Bloomberg HT'de yer alan habere göre TCMB'nin döviz alımları Dolar/TL'nin 31,90'a doğru gerilemesiyle başladı.

TCMB'nin döviz alımları doğrudan müdahale kapsamında olmadığı için toplam döviz alım miktarı açıklanmıyor. Bu arada Merkez Bankası'nın rezervleri de yükselişe geçti.

FED TARAFINDAN KARIŞIK MESAJLAR

Dolar endeksi cuma günü kayıplarının bir kısmına telafi ederken Perşembe günü Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, enflasyonun istikrarlı kalması halinde bu yıl faiz indirimine gerek kalmayabileceğini söyledi.

Fed Başkanı Jerome Powell ayrıca Çarşamba günü yaptığı açıklamada, merkez bankasının faiz oranlarını düşürmeden önce enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde yüzde 2 hedefine doğru ilerlediğine dair daha fazla kanıta ihtiyacı olduğunu açıkladı.

Buna rağmen piyasalar Fed'in bu yıl genişlemeye başlayacağı yönündeki iddiasını sürdürdü.

Yapı Kredi Private Banking günlük dolar bülteninde şu ifadelere yer verdi:

DOLAR TALEBİ HIZ KAYBETTİ

FED Başkanı Powell’ın beklenenden yüksek açıklanan enflasyon verilerinin genel resmi değiştirmediğini belirtmesinden sonra Dolar talebi hız kaybetti. Açıklamalar sonrasında dolar endeksi (DXY) 104 seviyelerine geriledi.

Bugün açıklanacak TDİ veri seti fiyatlamalarda önemli rol oynayabilir (TSİ 15:30). Lokal tarafta, seçim belirsizliği geride kalması ile ilk etapta piyasadaki tansiyonun azaldığını görüyoruz.

TL ÜZERİNDEKİ BASKI AZALABİLİR

Açıklamalar sonrasında dolar talebinde azalış görülüyor. Yabancı talebinin artması ve turizm sezonu etkileri ile dolar talebinin azaldığı bir döneme girebiliriz. TL üzerinde baskı azalabilir.

Kur ılımlı yukarı eğilimini koruyor. Bu sabah 31,96 civarında işlem görüyor. Aşağıda 31,50 ve 31,00; yukarıda 32,50 ve 33,00 öne çıkan teknik seviyeler.