Dolar/TL'de yeni rekor, kayıp yüzde 5

23 Şubat 2024 10:50 - Güncelleme : 23 Şubat 2024 10:53

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın yılın ikinci faiz kararını açıklamasının ardından dolar kurundaki hareketler yatırımcının radarına girdi. Bir süredir artış trendine giren dolar/TL kuru haftanın son işlem gününde yeni bir rekora imza attı.

FED BELİRSİZLİĞİ ZİRVEDE

Dolar endeksi bir önceki seansta 103,4'e kadar geriledikten sonra cuma günü 104 civarında kaldı. Fed yetkilileri ise merkez bankasının piyasanın beklediğinden çok daha geç faiz indirimine başlayabileceğini ifade etti.

Veri cephesinde, flaş S&P Global PMI'ları, ABD özel sektör faaliyetinin Şubat ayında yavaşladığını gösterdi; bunun nedeni hizmetlerde beklenenden daha yumuşak bir büyüme olurken, imalat çıktısı da toparlandı. İlk işsizlik başvuruları da geçen hafta beklenmedik bir şekilde düştü.

MERKEZ’DEN SABİT FAİZ HAMLESİ

Merkez Bankası’nın faizleri yüzde 45 seviyesinde sabit bırakması sonrası gün içinde kurda aşağı yönlü hareketler gözlendi. Kurda yaşanan bu hareket sabah saatlerinden yerini yeni bir rekora bıraktı. Dolar/TL kuru yeni güne 31,0875 seviyesinden başladı.

TAHMİNLERE YAKLAŞANA KADAR SEVİYE KORUNACAK

Öte yandan TCMB dün, piyasalara aylık enflasyonda "belirgin ve kalıcı" düşüş sağlanana ve enflasyon beklentileri tahminlere yaklaşıncaya kadar yüzde 45 seviyesinin koruyacağı mesajını verdi.

PPK metninde para politikasındaki "kararlı duruş"un, dezenflasyonun ana unsurlarından olan "TL reel değerlenme sürecine" katkı vermeyi sürdüreceğine dikkat çekildi.

KAYIP YÜZDE 5

Pandemi döneminde başlayarak devam eden süreçte TL dolar karşısından değer kaybetmeyi sürdürüyor. Kur haftanın son işlem gününde 31,0875 ile yeni tarihi zirvesinde güne başladı. TL ocak ayından bu yana dolara karşı yüzde 2,7 değer kaybetti. Yıl başından beri TL'nin dolar karşısındaki kaybı ise yüzde 5 oldu.

DİRENÇ VE DESTEK SEVİYELERİ BELLİ OLDU

Ahlatcı yatırımı günlük dolar bülteninde şu ifadelere yer verildi:

Dün TCMB politika faizinde değişikliğe gitmedi. Açıkladığı metin içinde enflasyonda yaşanabilecek bozulma durumunda para politikasında sıkılaştırılmaya gidilecektir ibaresi ön plana çıktı. Kurda gün sonuna doğru 31,00TL altında kalıcılık görmemize rağmen bu sabah tekrar 31,00TL üzerinde fiyatlandığını söyleyebiliriz.

Teknik olarak değerlendirdiğimizde kurda 31,00TL seviyesi altına geri çekilmelerde 30,90TL ilk destek olarak karşımıza çıkıyor. Bu seviye altında fiyatlama için ise 30,85TL ve 30,75TL diğer destek bölgeleri olarak takip edilebilir. 31,00TL üzerinde yükselişlerin devamında 31,10TL ve üzerinde 31,20TL ile 31,30TL seviyeleri haftalık direnç bölgeleri olarak izlenebilir.