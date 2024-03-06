Döviz talebi arttı, Merkez harekete geçti! TCMB'den bankalara telefon

06 Mart 2024 10:26 - Güncelleme : 06 Mart 2024 10:30

Seçim öncesi piyasada artan döviz talebi sonrasında Merkez Bankası’nın bankalara telefon açarak durumun nedenini araştırdığı ifade edildi.

TALEBİN KAYNAĞI ARAŞTIRILIYOR

Reuters'a iki bankacılık kaynağı konu hakkında bilgi verdi. Reuters’ın iddiasına göre, TCMB yetkilileri dün bankalar ile son günlerde piyasada artan döviz talebi hakkında görüşme yaptı.

Görüşme hakkında bilgi veren bir bankacılık kaynağı "Gereksiz döviz talebine" dikkat etmesini söylediğini belirtti ve "TCMB görüşmede daha fazla konuşalım, talep nereden geliyor anlayalım mesajını verdi. Hem ne olduğunu anlamak hem de gereksiz volatiliteyi engellemek için bir görüşme oldu" dedi.

GEREKSİZ BİR TALEP

Bilgi veren iki bankacı artan döviz talebini mart sonundaki yerel seçimler öncesinde oluşan "psikolojik" olarak niteledi. Bankacılar bunun da "gereksiz bir talep" oluşturduğunu belirtti. Türk Lirası son günlerde dolara karşı değer kaybetmeye devam ediyor. Dolar/TL kuru çarşamba gününe de 31.75 TL ile rekor seviyelerden başladı.

Bankacılar ayrıca dün artan döviz talebi nedeniyle TCMB'nin TL uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemi yaptığını ifade ettiler. TCMB dün temmuz ayından bu yana ilk defa 475 milyon dolar tutarında forward işlemi gerçekleştirdi. Bu tutar genel seçimlerden bu yana en yüksek seviyede olarak kaydedildi.

YENİ BİR SIKILAŞMA ADIMI

Öte yandan sıkılaşma adımlarına devam eden Merkez Bankası TL ticari krediler için yüzde 2,5 olan aylık büyüme sınırının yüzde 2'ye indirildiğini duyurdu. Reuters, bilgi üzerine TCMB'ye ulaşılamadığını belirtti.