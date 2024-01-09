Dünya Bankası'ndan Türkiye tahmini! 2 yıllık büyüme öngörüsünü duyurdu 

09 Ocak 2024 20:57 - Güncelleme : 09 Ocak 2024 21:04

Ocak 2024'te Dünya Bankası tarafından yayımlanan Küresel Ekonomik Beklentiler Raporu, küresel ekonominin zorlu bir dönemden geçtiğini ortaya koydu. Raporda, 2024'ün sonuna kadar küresel ekonominin son 30 yılda gördüğü en yavaş beş yıllık Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) büyümesine tanık olacağı belirtildi.

Rapor, küresel ekonominin bir yıl önceye göre daha iyi bir konumda olduğunu belirtse de, büyük ölçüde ABD ekonomisinin gücü sayesinde azalan küresel resesyon riskine rağmen, artan jeopolitik gerilimlerin ve savaşların kısa vadede dünya ekonomisi için yeni tehlikeler oluşturabileceğine dikkat çekti.

TÜRKİYE TAHMİNİ DİKKAT ÇEKTİ

Kurum Türkiye'nin 2023'te yüzde 4,2, 2024'te yüzde 3,1, 2025'te yüzde 3,9 büyüyeceğini öngördü.

Raporda, tüketimin çift haneli oranlarda artması ve hükümet harcamalarının güçlü seyrini sürdürmesiyle Türkiye'nin yüzde 3,8'lik ikinci çeyrek büyümesinin de olumlu yönde şaşırttığı belirtildi.

FAZİ KARARI 'NORMALLEŞME' GETİRDİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizlerini mayıs ayından bu yana kümülatif olarak 2 bin 150 baz puan artırmasıyla para politikasında daha fazla normalleşmeye doğru bir değişim başladığına işaret edilen raporda, seçimlerden bu yana borç ve hisse senedi portföyü girişlerinin hızlanarak döviz rezervleri üzerindeki baskıyı hafiflettiği aktarıldı.