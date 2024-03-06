Dünya Servet Raporu'na Türkler damga vurdu! Zengin ultra zengin oldu

06 Mart 2024 15:20 - Güncelleme : 06 Mart 2024 15:27

Türkiye’de ekonomi enflasyon sınavı verirken, pek çok dar ve orta gelirli alım gücünden etkilendi. Ancak zenginler için durum öyle değil. Dünya genelinde yapılan araştırmada Türkiye için çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı. Rapora göre, ultra zengin en çok Türkiye'de arttı.

2024 SERVET RAPORU'NA TÜRKLER DAMGA VURDU

İngiliz gayrimenkul danışmanlık firması Knight Frank, her yıl yayınladığı 'Servet Raporu'nun 2024 edisyonunu yayınladı.

Şirketin '2024 Servet Raporu'na göre; 2023'te önceki yıla göre oransal olarak en çok ultra zengin artışı Türkiye'de yaşandı. 30 ülke arasında yüzde 9,7'lik artışla zirvede yer alan Türkiye'de 2022'de 30 milyon doların üzerinde serveti bulunan kişi sayısı bin 761 iken 2023'te bin 932 kişi bu klasmana yükseldi. 2028'e kadar oluşması beklenen tabloda Türkiye, yüzde 42,9'luk artış beklentisiyle; Hindistan (yüzde 50,1) ve Çin'in (yüzde 47) ardında 3. sırada yer aldı.

KÜRESEL SERVETTE BÜYÜME DAHA DA ARTACAK

Faiz oranlarındaki değişim, ABD ekonomisinin performansı ve hisse senedi piyasalarındaki yükselişle küresel servet büyüdü. UHNWI (Ultra High Net Worth Individual) olarak tabir edilen ultra zenginler, yüzde 4,2 artarak dünya genelinde 626 bin 600 kişinin üzerine çıktı. Ultra zengin sayısı Kuzey Amerika'da yüzde 7,2, Orta Doğu'da yüzde 6,2 artarken, sadece Latin Amerika'da düşüş görüldü. Küresel büyümenin yavaşlamasına rağmen beklentiler ultra zengin sayısının artacağı yönünde. 2028'e kadar dünyadaki ultra zenginleri yüzde 28,1 artması bekleniyor, özellikle Asya'da Hindistan'da yüzde 50, Çin'de yüzde 47 yükseliş öngörülüyor.

TÜRKİYE'DE ULTRA ZENGİN SAYISINDA ARTIŞ YAŞANDI

Knight Frank'in yayınladığı raporda 30 ülkede ultra zengin sayıları ve 2022'den 2023'e kadar yaşanan değişimler yer aldı. 30 ülke arasında yüzde 9,7 ile en çok Türkiye'de ultra zengin sayısında artış yaşandı. 2022'de 30 milyon doların üzerinde serveti bulunan kişi sayısı bin 761 iken 2023'te bin 932 kişi bu klasmana yükseldi. Türkiye'yi yüzde 7,9 ile ABD, yüzde 6,1 ile Hindistan takip etti. Yüzde 5'in üzerinde artış yaşanan diğer ülkeler ise Güney Kore (yüzde 5,6) ve İsviçre (yüzde 5,2) oldu.

2028'e kadar oluşması beklenen tabloda Türkiye, yüzde 42,9'luk artış beklentisiyle; Hindistan (yüzde 50,1) ve Çin'in (yüzde 47) ardında 3. sırada yer aldı.

EKONOMİ 1 TRİLYON DOLARI AŞTI

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK), şubat ayı sonunda açıkladığı, 2023 yılı gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) verilerine göre; Türk ekonomisi 2023'te yüzde 4.5 büyüdü. GSYH böylece ilk kez 2023 itibarıyla 1 trilyon dolarlık büyüklüğü aşarak 1 trilyon 118 milyar 593 milyon dolara ulaştı. Kişi başına GSYH 2023 yılında cari fiyatlarla 307 bin 952 TL, ABD doları cinsinden 13 bin 110 olarak hesaplandı. Böylece kişi başı gelir tarihin en yüksek seviyesine ulaştı.