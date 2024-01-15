Dünyada eşi benzeri olmayan ilan! Evi alana, savaş uçağı hediye

15 Ocak 2024 17:11 - Güncelleme : 15 Ocak 2024 17:19

İngiltere’de oldukça ilginç bir ev ilanı yayınlandı. Sıra dışı ev arayanların ilgisini çeken ilan görenleri hayrete düşürüyor. Kır evi konseptinde yapılan ve devasa arazisi ile ilgili toplayan ev için sahibi 3,95 milyon sterlin (yaklaşık 150 milyon TL) istiyor. İlanda şaşırtan bir detay da var. Sahibi evi alana bahçe süsü olarak kullandığı gerçek bir savaş uçağı da hediye ediyor.

EV ALANA GERÇEK SAVAŞ UÇAĞI HEDİYE

İngiltere'de dünyada benzeri olmayan bir ev ilanı yayımlandı. 3,95 milyon sterlin (yaklaşık 150 milyon TL) karşılığında evini satışa koyan adamın bahçe süsünü görenler şaşırıyor. Satıcının ifadeleri de gündem oldu.

İngiltere'de ev arayanlar sıra dışı bir ilanla karşılaştı. Hampshire'da bulunan evi satışa koyan emekli matematikçi, bahçe süsü olarak aldığı savaş uçağını evi alana vereceğini duyurdu.

DÜNYADA EŞİ BENZERİ YOK

İngiltere'de yaşayan Peter Robinson, Hampshire'daki evini 3,95 milyon sterlin (yaklaşık 150 milyon TL) karşılığında satışa koydu. Bu fiyata, 2015'te 100 bin sterlini (yaklaşık 3,8 milyon TL) aşkın para döktüğü Harrier II GR7 modelindeki uçak da dahil.

Emekli matematikçi, bu savaş jetine ömür boyu tutkulu bir şekilde merak duyduğunu belirtirken onu "bahçe süsü" olarak gördüğünü de sözlerine ekliyor.

“HARRİER JETİNİ SEVEN, STANDART BİRİYİM”

The Times'a konuşan 56 yaşındaki Robinson, "Harrier jetini seven ve pencerenin önüne koyan standart biriyim. Pek çok bakımdan diğerlerinden farklı olduğumu düşünmüyorum. Yalnızca pencere önüne gerçekten büyük bir şey koyabilecek kadar şanslıyım." dedi.

EV, BİR GÖLET, 4 HEKTARLIK ARAZİ, MÜŞTEMİLAT VE SAVAŞ UÇAĞI VAR

İngiltere Savunma Bakanlığı'nın 2008'de emekliye ayırdığı uçağı Ipswich'teki bir şirketten aldığını ve bahçesine zar zor yerleştirdiğini söyleyen Robinson şu ifadeleri kullandı:

"İki treylerin içinde geldi, hayalimden çok daha büyüktü. O kadar büyük gözüküyordu ki Concorde aldım sandım ve 'Aman Tanrım, ben ne yaptım?' diye düşündüm."

Çitle çevrili ev, yaklaşık 740 metrekare alana sahip. 4 hektarlık arazi, bir gölet ve 4 odalı bir müştemilatı da var.