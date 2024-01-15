Dünyanın en zenginleri servetlerini katladı! 800 milyon işçi ücrette kayıp yaşadı

15 Ocak 2024 17:31 - Güncelleme : 15 Ocak 2024 17:37

Küresel iş dünyası Davos'ta yıllık Dünya Ekonomik Forumu (WEF) için bir araya gelirken, uluslararası yardım kuruluşu Oxfam tarafından hazırlanan yeni bir rapor servet eşitsizliğindeki çarpıcı artışı ortaya koydu.

Yoksullukla mücadele grubu olarak bilinen Oxfam, dünyanın en zengin beş iş insanının servetinin 2020'den bu yana nasıl durmadan katlanarak yükseldiğini dikkat çekiyor.

Bu iş insanlarının servetlerinin 869 milyar dolara yükseldiğini ve bu süre zarfında iki kattan fazla arttığını ortaya koydu. Buna karşılık Oxfam'ın bulguları, beş milyar insanın mali refahında düşüş yaşandığını gösteriyor.

MİLYARDERLERİN ETKİSİ ARTTI

Pazartesi günü açıklanan rapor, şu anda dünyanın en büyük on şirketinden yedisini ağırlıklı olarak yöneten veya önemli hisselere sahip olan milyarderlerin artan etkisini vurguluyor. Oxfam, hükümetlerin şirket hakimiyetini engellemek için kararlı adımlar atmasını savunuyor. Önerilen önlemler arasında tekellerin dağıtılması, aşırı kâr ve servete vergi uygulanması ve geleneksel hissedar kontrolüne alternatif olarak çalışan sahipliği modellerinin teşvik edilmesi yer alıyor.

ENFLASYON NEDENİYLE MİLYONLARCA KİŞİNİN ÜCRETİ AZALDI

Uluslararası Çalışma Örgütü ve Dünya Bankası gibi kuruluşların yanı sıra Forbes'un yıllık zenginler listesinden elde edilen veriler, önde gelen 148 şirketin 1.8 trilyon dolar kar elde ettiğini göstermektedir. Bu rakam üç yıllık ortalamaya göre yüzde 52'lik bir artışı temsil etmekte olup, enflasyon nedeniyle milyonlarca kişinin reel ücretlerinin azaldığı bir hayat pahalılığı krizinin ortasında hissedarlara önemli miktarda temettü dağıtılmıştır.

“BU EŞİTSİZLİK TESADÜF DEĞİL”

Oxfam International'ın geçici İcra Direktörü Amitabh Behar, "Bu eşitsizlik tesadüf değil; milyarder sınıfı, şirketlerin herkesin zararına olacak şekilde kendilerine daha fazla zenginlik sağlamasını temin ediyor" dedi. Rapor, WEF tarafından desteklenen ve şirketlerin kar maksimizasyonunun yanı sıra daha geniş toplumsal hedeflere hizmet etmesini öngören "paydaş kapitalizmi" idealleriyle keskin bir tezat oluşturduğunun altını çiziyor.

ELON MUSK, JEFF BEZOS, WARREN BUFFET…

İlk beş milyarderin servetindeki dramatik artış, Tesla (NASDAQ:TSLA) CEO'su Elon Musk, LVMH'den Bernard Arnault, Amazon'dan (NASDAQ:AMZN) Jeff Bezos, Oracle'ın (NYSE:ORCL) kurucu ortağı Larry Ellison ve yatırımcı Warren Buffett gibi kişilerin varlıklarındaki önemli artışa bağlanıyor.

800 MİLYON İŞÇİ ÜCRETLERİNDE KAYIP YAŞADI

Ayrıca Oxfam'ın araştırması, dünya genelinde yaklaşık 800 milyon işçinin ücretlerinin son iki yılda enflasyona ayak uyduramadığını ortaya koymuştur. Bu ücret durgunluğu, işçi başına yıllık 25 günlük gelire eşdeğer ortalama bir kayıp anlamına geliyor. Rapor ayrıca, dünyanın en büyük 1.600 şirketinden yalnızca %0,4'ünün çalışanlarının ve tedarik zincirlerinde yer alanların geçimlik bir ücret almasını sağlamayı taahhüt ettiğini vurgulamaktadır.

Oxfam tarafından sunulan bulgular, özellikle dünya ekonomik zorluklar ve artan yaşam maliyetleriyle boğuşurken, ultra zenginler ile daha geniş nüfus arasındaki artan eşitsizliğe dikkat çekiyor.