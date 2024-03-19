ECB faiz indirimi için hazirana işaret etti

19 Mart 2024 15:18 - Güncelleme : 19 Mart 2024 15:20

Tüm piyasalar Avrupa Merkez Bankası’ndan 2024 yılının ilk yarısı için faiz indirimi bekliyor. ECB yetkilileri ise sözlü yönlendirmelerine devam edecek.

HAZİRAN’DA İNDİRİM BEKLENEBİLİR

De Guindos, Yunan gazetesi Naftemporiki'ye verdiği mülakatta, ECB'nin atacağı faiz adımlarını henüz tartışmadığını belirtti. De Guindos , faiz indirimi için daha fazla veri gelmesine ihtiyaç duyulduğunu ifade etti. Ücretler ve büyüme verileri ışığında faiz indirimini Haziran 2024'te konuşmaya hazır olacaklarını ifade etti. De Guindos, "Haziran ayında yeni projeksiyonlarımız da olacak ve o zaman bunları tartışmaya hazır olacağız." bilgisi verdi.

VERİLER PARA POLİTİKASINI BELİRLEYECEK

Son gelişmelerin enflasyonda net bir düşüş süreci yaşandığını gösterdiğini anlatan De Guindos, "Asıl risk, şu anda yüzde 5 civarında olan yüksek ücret artışı ile çok düşük verimliliğin bir araya gelmesidir” dedi. De Guindos, ECB'nin verilere bağlı olacağını ve para politikasını da buna göre belirleyeceğini kaydetti.

Bu arada, Avro Bölgesi'nde ocakta yüzde 2,8 olan yıllık enflasyon şubatta yüzde 2,6'ya geriledi. 20 ülkeli bölgede çekirdek enflasyon oranı da ocaktaki yüzde 3,3 seviyesinden şubatta yüzde 3,1'e düştü. ECB ise yüzde 2 enflasyon hedefliyor. Öte yandan, Hollanda, Slovakya, İspanya, İrlanda ve Yunanistan merkez bankası başkanları faiz indirimi için olası tarih olarak Haziran ayını işaret etmişti.