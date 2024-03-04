EFT'de 'Kira ve 'Diğer' seçeneğine dikkat! Maliye'den sıkı takip

04 Mart 2024 16:05 - Güncelleme : 04 Mart 2024 16:08

Maliye Bakanlığı kira gelirlerinin tümünü vergilendirmek için çalışmalarına devam ederken şaşırtıcı veriler tespit etti. Denetimler sırasında kira ile alakası olmayan bazı ödemelerin EFT’den kaçmak için kira ödemesi olarak işaretlendiği ortaya çıktı.

KİRA OLARAK İŞARETLEYEN YANDI

Maliye 1 milyon 300 bin ile 2 milyon arasında olduğu tahmin edilen kiralık konutların tümünden elde edilen geliri vergilendirmeye çalışıyor. Kira gelirlerinin vergilendirilmesi için mart ayında bir önceki yıla ait kira gelirleri için beyanname verilmesi gerekiyor.

Kira olmamasına rağmen kira geliri olarak işaretleme yapanlar ev sahibi olmadığını veya kira geliri bulunmadığını ispatlamaya çalışıyor. Öte yandan Maliye ‘Diğer’ olarak işaretlenen düzenli ödemeleri de kira geliri olarak sayıyor.

İLGİSİZ ÖDEMELER KİRA OLACAK İŞARETLENDİ

Maliye’nin incelemelerinde bazı ilgisiz ödemelerin kira olarak gösterildiği anlaşıldı. Konunun detayları olarak incelenmesi sonrasında bazı vatandaşların, ödemelerini bu seçenekle yaptığı belirlendi. Bu şekilde ödeme kabul edenler şimdi aksini ispata çalışıyor.

KİRA GELİRİNE SIKI TAKİP

Öte yandan Maliye, incelemeleri sırasında, tapu kayıtları, Mernis kayıtları ve banka kayıtlarını karşılaştırmalı da inceliyor. Kirada evi olduğu halde gelir beyan etmeyenlere, nüfus kayıt sistemine bakılarak, evinde oturanın kim olduğu soruluyor ve beyanname vermesi isteniyor.

DİĞER SEÇENEĞİ DE TAKİPTE

Yapılan araştırmada tam tersi durumlarda ortaya çıktı. Bakanlık, kira gelirlerini gizlemek için banka üzerinden "Diğer" seçeneğiyle para tahsil edenleri de takibe aldı. Diğer olarak seçilmesine rağmen düzenli olarak yapılan ödemeler de kira olarak sayılıyor.

Maliye Bakanlığı tarafından 2008'da yayınlanan genel tebliğe göre konut kiralarında aylık kira ödemesinin 500 Türk Lirasının üzerinde olması durumunda bu ödeme banka veya Posta ve Telgraf Teşkilatı aracılığıyla gerçekleştirilmeli.