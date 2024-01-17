Emekliye ek zam bütçeyi etkilemedi! Temmuzda fark kapanacak
Emeklilere yapılan ek zammın bütçeye maliyeti hesaplandı. Ekonomi yönetimi zam öncesinde maliyet hesaplarını tamamlamıştı. Ortaya konulan çalışmaya göre, ek zam bütçede olumsuz bir etkiye yol açmıyor. 200 milyar lira olarak hesaplanan maliyet Orta Vadeli Program (OVP) ile uyumlu seyrediyor. Temmuzda tüm emekliler arasındaki fark kapanacak.
Emeklinin ek zammı için hükümet ekonomi yönetiminden bütçe çalışması istemiş, yapılacak artışın etkilerini ortaya koyacak bir analiz Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunulmuştu.
Emekliye ek zammın bütçeye maliyeti 200 milyar lira olarak hesaplandı. Bu maliyet bütçede herhangi bir olumsuz etkileye yol açmayacak.
EMEKLİYE EK ZAMMIN MALİYETİ BELLİ OLDU
Ekonomi bürokrasisinden NTV’nin edindiği bilgilere göre, 2024 yılında emekli maaş ve ikramiye ödemeleri için 2,9 trilyon lira ödenek ayrıldı. EYT düzenlemesinin bu yıla etkisi de 500 milyar lira olarak hesaplandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı ek zam kararının etkisi ise 200 milyar lira olarak belirlendi.
Yapılan hesaplamalara göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılan 5 puanlık ek zammın maliyeti 71 milyar lira. En düşük emekli maaşının 10 bin liraya yükseltilmesinin maliyeti ise 52 milyar lira oldu.
MALİYET OLUMSUZLUĞA YOL AÇMIYOR, SENARYOLARLA UYUMLU
Ekonomi yönetimi emekliye yapılan ek zammın bütçede bir olumsuzluğa yol açmayacağına dikkat çekiyor. Ek zammın orta vadeli program ve bütçe hazırlanırken oluşturulan senaryolar arasında bulunduğu ifade ediliyor.
TEMMUZ ZAMMI İLE EMEKLİLER ARASINDA FARK KAPANACAK
Programın herhangi bir aksama olmadan işlediğine vurgu yapan ekonomi bürokratları, Temmuz dönemindeki zamlarla bütün emekli arasındaki farkın giderileceğini, zam oranının eşitleneceğini vurguluyor.
EMEKLİ ENFLASYONA EZDİRİLMEDİ, ZAM YÜZDE 70’İ BULACAK
Bütçe disiplini devam ederken emeklilerin de enflasyona ezdirilmediği bir zam politikasına uygulandığına işaret ediliyor.
2024 yılı enflasyon hedeflerinin gerçekleşmesi halinde yılın tamamında bütün emekli gruplarına yapılan kümülatif zam oranı yüzde 70'i bulacak.